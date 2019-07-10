"Проекты ЕР улучшают жизнь приморцев"

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в ЗС ПК Юрий Корсаков рассказал о приоритетах развития региона

На реализацию национальных проектов Приморье получит из федерального бюджета более 10 млрд рублей в 2019 г.

Как считает заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности, депутат Заксобрания Приморского края Юрий Корсаков, должный депутатский и общественный контроль за выполнением мероприятий позволит достичь поставленных показателей.

- На прошлой неделе председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал местные власти активизироваться в части реализации нацпроектов, в связи с тем, что федеральные деньги до регионов доведены, и в разгаре сезон строительных работ. Насколько мы готовы, Юрий Михайлович?

- Всего в крае работают 11 национальных проектов, внутри которых утверждено 49 региональных подпроектов, где закреплены задачи, особенно важные для Приморского края.

Как известно, в целом реализация нацпроектов состоит в поэтапном улучшении жизни каждого россиянина. Уже учрежден план из около 400 мероприятий (объектов), которые запланировано реализовать на территории края до 2024 года. За каждым закреплены конкретные ответственные лица из депутатов разных уровней.

- Зачем распределялись персоналии и мероприятия, с чем связана такая практика?

- Партия власти исходит из того, что несет ответственность за принятые решения. Планы конкретных мероприятий формирует и реализует исполнительная власть, которая на 90% состоит из представителей «Единой России» или сторонников партии. Бюджеты, за счет которых будут финансироваться проекты, принимают депутаты-единороссы. Депутаты также активно общаются с населением, участвуют в формировании предложений, проектов, узнают, что нужно сделать на избирательных округах.

Руководством партии поручено довести до успешного завершения нацпроекты под контролем депутатского корпуса. Ведь России надо не просто освоить 25,7 трлн на нацпроекты, а сделать так, чтобы вложенные средства дали ожидаемый эффект, который выражен в целевых показателях, индикаторах. В этих цифрах - увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, повышение уровня доходов, качества образования, объемов строительства жилья и так далее.

- Но ведь уже много лет в Приморье реализуются партийные проекты, которые прямо совпадают с заложенными на уровне государства приоритетами?

- 15 партийных проектов, которые реализуются в Приморском крае, хорошо известны жителям: это «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт», «Народный контроль», «Новая школа», «Культура малой родины», «Старшее поколение», «Российское село», «Локомотивы роста», «Единая страна – доступная среда», «Школа грамотного потребителя», «Историческая память», «Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Чистая страна».

При разработке стратегических задач для региона эти наработки были учтены, мы будем продолжать реализацию партийных проектов в связке с национальными проектами, при поддержке из госбюджета. В конце-концов, все они приняты благодаря «ЕР».

У каждого партийного проекта есть координатор, председатель общественного совета, как на уровне региона, так и муниципального образования, - люди ответственные и компетентные в своих сферах. Они честно и бескорыстно работают над тем, чтобы сделать жизнь приморцев лучше. Потому у нас не было проблем с тем, на кого возложить ответственность за конкретные мероприятия в рамках национальных проектов.

На уровне работы с исполнительной властью депутаты будут способствовать своевременному и качественному выполнению мероприятий нацпроектов. Кроме того, депутатами будет широко привлекаться население, инструменты общественного контроля.

- Вы уже несколько лет являетесь координатором партийного проекта «Безопасные дороги». Как вы оцените показатели, заложенные в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги»?

- До 2024 г. в Приморье будет отремонтировано 657 км автомобильных дорог, из них 81 км - в 2019 г. Финансирование только из федерального бюджета в нынешнем году составит 1,8 миллиардов рублей. Во Владивостоке до конца ноября приведут в должное состояние 15 улиц (среди них Луговая, Хабаровская, Енисейская, Кирова) и один надземный переход на Олега Кошевого. Работы ведутся хорошими темпами.