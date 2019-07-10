"Медведи" Владивостока собрались в одной берлоге

Подготовку к выборам-2021 в столице ДФО единороссы начали с обновления партийной структуры

"Единая Россия" завершила процесс объединения своих отделений в пяти районах Владивостока в одно – общегородское. По своей численности оно стало наиболее крупным в Приморье. Сами единороссы считают, что такой шаг поможет партии "эффективно управлять общественно-политическими процессами на территории города, который объявлен президентом России Владимиром ПУТИНЫМ столицей ДФО". Однако прежде эффективность новой структуры предстоит проверить в реальных условиях – например, на сентябрьских довыборах в Думу Владивостока.

По разным причинам, главная из которых – хронический конфликт между предыдущими губернаторами Приморья и мэрами Владивостока, вопрос о создании единого отделения "ЕР" в столице края долгое время практически не обсуждался. Ситуация изменилась вскоре после избрания на пост губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО, сумевшего внести управляемость в отношения краевой и городской администраций. Кроме того, соответствие партийных структур муниципальным границам не так давно стало требованием со стороны руководства "Единой России".

Изначально предполагалось, что общегородское отделение "ЕР" в столице Приморья создадут к апрелю. Однако затем было решено провести аудит членов партии, избавившись от "мертвых душ". Официальным "днем рождения" местного отделения во Владивостоке можно считать минувшую среду, 3 июля, когда состоялась его первая, учредительная, конференция. Главными вопросами на ней стали формирование политсовета и избрание секретаря отделения. По второму вопросу, как и ожидалось, конфликтов не произошло – партийную структуру во Владивостоке возглавил депутат Законодательного Собрания Приморья по округу №4 (Фрунзенский район краевой столицы и Хасанский район Приморья) Александр ЩЕРБАКОВ, получивший поддержку 109 делегатов. За "технического" соперника Щербакова в борьбе за руководящий пост, секретаря упраздненного отделения "ЕР" в Советском районе Дениса РУСИНОВА, было отдано 10 голосов.

Кроме того, на конференции был сформирован политсовет местного отделения во Владивостоке, состоящий из 41 человека (включая секретаря МПС). Частично он сформирован из руководства упраздненных ныне местных отделений Ленинского, Первомайского, Первореченского, Советского, Фрунзенского районов Владивостока. К примеру, наиболее мощное из существовавших ранее отделений "ЕР", Первореченское, представлено депутатами ЗС ПК Юрием КОРСАКОВЫМ и Олегом ВЕЛЬГОДСКИМ, а также бывшим вице-губернатором Павлом СЕРЕБРЯКОВЫМ. К политическим тяжеловесам в составе МПС можно отнести и депутата ЗС ПК и заместителя секретаря "ЕР" в Приморье Дмитрия НОВИКОВА, ранее курировавшего Ленинский район.

Четверть состава местного политсовета составили депутаты Думы Владивостока, включая ее председателя Андрея БРИКА. Напомним, что фракция "ЕР" является наиболее многочисленной в гордуме: в настоящее время в ней состоит 21 из 34 депутатов городского парламента. Руководителем фракции является вице-спикер думы Елена НОВИЦКАЯ, которая также вошла в политсовет.

Ряд фамилий в списке членов МПС прямо указывает на пусть и небольшое, но сохраняющееся влияние "коллективного ПУШКАРЕВА" - например, в политсовете Владивостокского отделения будет заседать председатель Думы городского округа Спасск-Дальний и генеральный директор ООО "Востокцемент" Алексей СЫСОЕВ. Нынешнюю городскую администрацию представляет заместитель главы Владивостока по вопросам благоустройства и ЖКХ Тарас ФИЩУК. Кроме того, в состав МСП избраны предприниматели, спортсмены, директора нескольких школ Владивостока, а также главврачи крупных медучреждений: Дальзаводской больницы (Елена Новицкая), роддома №3 (Светлана САГАЙДАЧНАЯ), Приморского перинатального центра (Татьяна КУРЛЕЕВА). Пополнил политсовет и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, бывший секретарь краевого отделения "ЕР" Валентин ШУМАТОВ.

- Персональный состав городского политсовета "ЕР" во Владивостоке можно назвать достаточно компромиссным. С одной стороны, обеспечена преемственность с составами МПС районных отделений, с другой – в политсовет включены новые лица, произошло определенное обновление. Такая структура представляется работоспособной, но понятно, что о реальной эффективности можно будет судить только после нескольких избирательных кампаний, - убежден политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Результаты "ЕР" на будущих выборах во Владивостоке зависят от того, кто будет отвечать за ведение кампании. На выборах последних лет имел место большой разброс между уровнем поддержки "ЕР" в разных районах города, во многом обусловленный личностными качествами руководителей районных отделений партии.

Первой "проверкой на прочность" для городского отделения "ЕР" и его руководителя станут намеченные на 8 сентября довыборы в Думу Владивостока по одномандатному округу №9.

На последних выборах в Думу Владивостока (сентябрь 2017 года) партийный список "Единой России" получил поддержку 40,5% избирателей, пришедших на участки для голосования, или 26043 голоса. Наиболее высокий результат партия показала в Советском и Первореченском районах Владивостока. А за счет победы кандидатов "ЕР" в 13 из 17 одномандатных округов единороссы смогли сохранить контрольный пакет голосов в городском представительном органе.