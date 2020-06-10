Достойны все, но выбрать нужно двоих

Список почетных граждан Владивостока вскоре пополнится

В четверг, 4 июня, в Думе Владивостока состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». Помимо членов комиссии, в нем приняли участие председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, а также представители общественных организаций, которые ранее предложили кандидатуры на звание почетного гражданина.

Согласно действующему Положению о звании «Почетный гражданин города Владивостока» коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности; общественные объединения; почетные граждане Владивостока и глава города в срок не позднее 1 апреля текущего года имели право обратиться с представлением о присвоении почетного звания в Думу Владивостока. Ежегодно это звание присваивается одному человеку, однако в юбилейные для города годы – например, в 2020 году – звание почетного гражданина присваивается не одному, а двум гражданам из числа представленных кандидатов.

Комиссия по рассмотрению документов на присвоение почетного звания состоит из девяти человек и формируется на паритетных началах из числа депутатов Думы Владивостока, представителей горадминистрации, а также Совета почетных граждан города. В 2020 году в состав комиссии вошли депутаты Людмила ТАРАН, Виктор ФЕДОРОВ, Василиса ХОДНЕВА; первый заместитель главы администрации города Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей ВИШНЯ, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна ГРАЧЕВА; почетные граждане города Владивостока Геннадий ЛАЗАРЕВ, Валерий ТАРАБАРОВ, Владимир ЧУБАЙ.

Персональный состав комиссии был утвержден депутатами еще в марте текущего года. Планировалось, что свое заседание она проведет в апреле, однако пандемия COVID-19 и введенные в связи с ней ограничения привели к тому, что рассмотрение документов и рейтинговое голосование по кандидатурам было отложено. Поскольку регламент работы комиссии предусматривает, что кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» обсуждаются публично, заседание по рассмотрению поступивших документов состоялось, как только это позволила эпидемиологическая ситуация.

В минувший четверг, 4 июня, комиссия собралась в большом зале Думы Владивостока, приняв необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Председателем комиссии ее члены выбрали председателя комитета Думы Владивостока по социальной политике и делам ветеранов Людмилу Таран, а заместителем председателя - депутата Виктора Федорова.

В 2020 году на рассмотрение комиссии поступили документы на 13 жителей приморской столицы, достойных, по мнению выдвинувших их общественных организаций, присвоения звания «Почетный гражданин города Владивостока». Однако документы на одного из кандидатов поступили в Думу Владивостока в мае, позже обозначенного срока. Еще один претендент, ветеран Великой Отечественной войны Ефим ГОЛЬДБЕРГ, в апреле ушел из жизни – его кандидатура не рассматривалась, поскольку звание почетного гражданина Владивостока не может быть присвоено посмертно. Память ветерана комиссия и присутствующие почтили минутой молчания.

Члены комиссии изучили документы по оставшимся 11 кандидатурам, после чего провели рейтинговое голосование. По его итогам рекомендовано в 2020 году присвоить звание «Почетный гражданин города Владивостока» председателю Владивостокского городского совета ветеранов Сергею КОНДРАТЕНКО и мастеру спорта СССР по боксу, председателю Приморского отделения Союза писателей России Александру ТКАЧУКУ. Члены комиссии отметили их заслуги, высокую работоспособность, личные качества, а также приверженность воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и здорового образа жизни. Оживленным получилось обсуждение еще одной кандидатуры – президента фонда «Артэтаж», галериста Александра ГОРОДНЕГО. Однако он по итогам голосования не получил необходимой поддержки.

Отметим, что один из членов комиссии, почетный гражданин Владивостока Валерий Тарабаров по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании. Однако его мнение, изложенное в письме, совпало с мнением других представителей комиссии, хотя и не учитывалось при голосовании. Валерий Тарабаров высказался за присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» Александру Ткачуку и Сергею Кондратенко, которые получили единогласную поддержку остальных восьми членов комиссии.

- Все кандидаты достойны почетного звания, поэтому каждый год перед комиссией встает сложный выбор. Но вы видели, что сегодня члены комиссии единогласно голосовали за двух кандидатов, - подчеркнула председатель комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» Людмила Таран.

- Звание почетного гражданина – это признание заслуг тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие Владивостока, которые сегодня продолжают отдавать свое здоровье и знания на то, чтобы Владивосток был самым лучшим городом. Я однозначно поддерживаю решение комиссии – каждый высказал свое мнение, каждый принял свое решение, - отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Следующий этап – заседание комитета Думы Владивостока по социальной политике и делам ветеранов, намеченное на 9 июня. Комитет с учетом предложения комиссии разработает проект решения Думы о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока». Этот проект решения депутаты рассмотрят на очередном заседании, которое, как предполагается, пройдет незадолго до «дня рождения» столицы Приморья, 25 июня.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Владивостока», основанием для присвоения звания являются: достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения города Владивостока, социально-экономическому развитию города Владивостока; общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка; проявление личного мужества и героизма на благо города Владивостока. Награждение почетного гражданина производится председателем Думы города Владивостока, главой города Владивостока в торжественной обстановке. Имя почетного гражданина заносится в книгу почетных граждан города Владивостока, хранящуюся в Думе города Владивостока, и на доску почета «Почетные граждане города Владивостока».

На фото: Каждый год перед комиссией по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» встает сложный выбор, поскольку на голосование всегда выносятся фамилии очень известных и уважаемых в городе людей.

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.