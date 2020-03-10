Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
10 Марта 2020, 16:35 | Приморье
Новый заместитель главы администрации Владивостока будет курировать вопросы конкурентной политики и закупок
Новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Максим Акульшин. Он будет курировать вопросы конкурентной политики и закупок, комиссии по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства, инвестиций, туризма и развития предпринимательства и ряд других.
Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров, Максим Игоревич Акульшин работает в городской администрации с 2011 года. Свой трудовой путь начинал главным специалистом, а последние несколько лет выполнял обязанности заместителя начальника управления дорог и благоустройства.
Фото из архива
Автор:
Теги: назначения кадры
Новости партнеров
Новости тематики
- Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
- Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром
- Новым министром здравоохранения Приморья стал "свой" человек в отрасли
- Наталья Соколова обрела новый статус
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В Приморье назначен новый вице-губернатор по информатизации и социальной сфере
- Мэр Владивостока продолжает кадровое обновление
- Рулили два товарища
- Белый и серый дома обновляют команды
- Администрация Приморского края ищет кандидата на вакантную должность
Новости раздела
- Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Владивосток ищет резервы
- Учесть всё, что важно для граждан
- В Приморье ждут денег "на Конституцию"
- Два города в Приморье готовятся обновить власть
- Лазо отправят в топку реформы
- Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром
- Олег Кожемяко: "Меня, мою команду многое не устраивает"
- Олег Кожемяко рассказал, почему уволился мэр Артема
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
- FESCO возглавит новый президент
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Туротрасль просит сделать прививку от коронавируса
- ЖСК "Остров": Остров миллиардеров
- Колонизаторы Свободного порта
- "Бор" умер и ничего никому уже не должен
- Нелегальные продавцы цветов перекрывают торговлю магазинам
- Бизнес Центральной России продолжает платить за дешевую электроэнергию на Дальнем Востоке
- Дожили: рабочие руки для Приморья ищет сам Путин
Loading...