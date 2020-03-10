Нового вице-мэра назначили во Владивостоке

Новый заместитель главы администрации Владивостока будет курировать вопросы конкурентной политики и закупок

Новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Максим Акульшин. Он будет курировать вопросы конкурентной политики и закупок, комиссии по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства, инвестиций, туризма и развития предпринимательства и ряд других.

Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров, Максим Игоревич Акульшин работает в городской администрации с 2011 года. Свой трудовой путь начинал главным специалистом, а последние несколько лет выполнял обязанности заместителя начальника управления дорог и благоустройства.

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