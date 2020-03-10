"Никому не хочется расставаться с властью…"

Власти Приморья предлагают территориям дополнительные финансы в обмен на упразднение поселений

26 февраля парламент Приморья принял закон о преобразовании Лазовского района края в муниципальный округ, а также одобрил в первом чтении законопроект «О Тернейском муниципальном округе». Однако на этом реформирование органов местного самоуправления в регионе не закончится: с инициативой о создании муниципального округа в ЗС ПК недавно вышли власти Ханкайского района.

Тем временем власти региона дали понять, что оптимизация управленческих структур на местах позволит привлечь на территории краевые средства на улучшение качества жизни.

Без деления на «твое-мое»

Ханкайский муниципальный округ будет создан за счет объединения Камень-Рыболовского, Ильинского и Новокачалинского сельских поселений. Административным центром ХМО останется село Камень-Рыболов. Полномочия муниципальных комитетов трех сельских поселений будут прекращены со дня первого заседания думы Ханкайского муниципального округа, а полномочия глав поселений – с момента формирования администрации округа.

Добавим, что на проведение выборов депутатов думы ХМО планируется выделить 3,3 млн рублей, однако муниципалитет потратил бы их в любом случае – предыдущий созыв местной думы избирался в 2015 году и завершает свою работу. Зато мунокруг «сэкономит» деньги на проведении выборов глав и депутатов в трех упраздняемых поселениях, которые должны были состояться в 2020 году.

Напомним, что создание в Приморье муниципальных округов началось в сентябре прошлого года, когда новый статус получили Анучинский, Чугуевский и Пограничный районы. В январе 2020 года депутаты приняли законы об Октябрьском и Хорольском муниципальных округах, а в начале февраля были одобрены необходимые документы для создания Лазовского и Тернейского мунокругов. Ханкайский МО, таким образом, станет восьмым по счету муниципальным образованием нового типа. Количество муниципальных районов сократится до 14. При этом руководство Приморья дает понять, что курс на оптимизацию органов МСУ будет продолжен.

- Муниципальные образования, которые пойдут на реформирование, смогут получить финансовую поддержку. Мы готовим нормативно-правовой акт за подписью губернатора, где будет выделяться дополнительная помощь таким муниципалитетам, - отметила председатель краевого правительства Вера ЩЕРБИНА на заседании ЗС ПК 26 февраля.

В свою очередь, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на совещании в начале марта пообещал, что средства, сэкономленные в результате реформы местного самоуправления, пойдут на выполнение пожеланий жителей мунокругов.

- В тех районах, которые прошли объединительные процедуры, мы, конечно, оставляем на местах сотрудников администраций, которые ранее были в поселении, чтобы жители этих сел могли обратиться к представителям власти централизованно, без деления на «твое-

мое». Для каждого поселения будет разработана схема, касающаяся уборки мусора, озеленения, благоустройства. Кроме денежных средств, которые будут сэкономлены на чиновничьем аппарате, мы, со своей стороны, будем оказывать финансовую помощь по конкретным направлениям, связанным с просьбами людей, – на строительство детских и спортивных площадок, асфальтирование улиц, строительство школ и других социальных объектов. В рамках трехлетнего бюджета будем эти вопросы рассматривать, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Терять власть согласны не все

Главный фактор, который может помешать планам по дальнейшему реформированию районов в округа – несогласие ряда городских поселений, входящих в состав существующих районов Приморья, «делиться» бюджетом и властью с менее успешными сельскими территориями. Подобные прецеденты уже имели место при создании Хорольского и Лазовского муниципальных округов, а в Шкотовском районе отсутствие согласия на объединение в двух из семи поселений приостановило реформирование МСУ.

- Это прогнозируемая ситуация. Никому не хочется расставаться с властью – некоторым главам поселений, некоторым депутатам муниципальных комитетов. Но вопрос состоит в том, чтобы все населенные пункты в муниципальных округах управлялись одинаково, чтобы все вопросы и все полномочия выполнялись, а не устраивался «пинг-понг», - уверен председатель комитета ЗС Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ.

Добавим, что в уже упомянутом Хорольском муниципальном округе несколько бывших депутатов муниципального комитета Ярославского городского поселения, которые в конце 2019 года досрочно сложили полномочия в знак протеста против реформы МСУ, попытались инициировать местный референдум. На нем они намеревались обсудить вопрос о прямых выборах главы Хорольского МО. Однако 27 февраля Избирательная комиссия Приморского края отказала в регистрации сформированной противниками объединения инициативной группы – в крайизбиркоме установили, что необходимый для регистрации группы пакет документов оформлен с ошибками.

Александр САЛКОВ, фото Юрия ШУБИНА.

КРОМЕ ТОГО

На выборы в мунокругах оптимизировали кандидатов

В ближайшее воскресенье, 15 марта, жители первых трех муниципальных округов, созданных в Приморье в 2019 году, выберут депутатов окружных дум. Однако кое-где списки кандидатов поредели.

В Чугуевском муниципальном округе в последние недели перед голосованием из предвыборной гонки выбыл ряд кандидатов от «Справедливой России» и самовыдвиженцев, которые, как считается, лояльны главе Чугуевского МО Роману ДЕМЕНЕВУ. Снялись с выборов и четверо из девяти зарегистрированных кандидатов от КПРФ. Часть самовыдвиженцев получила отказ в регистрации. В итоге количество претендентов на 15 мест в окружной думе составит менее 50 человек.

Не обошлось без потерь и в Анучинском муниципальном округе: здесь с дистанции также сошел представитель «Справедливой России», а единственный самовыдвиженец получил отказ в регистрации. В итоге выборы в Анучинском МО фактически свелись к противоборству «Единой России» и ЛДПР. А наиболее тщательно партийные структуры подошли к отбору кандидатов в Пограничном мунокруге: здесь за мандаты 15 марта поборются единороссы, коммунисты, эсеры, а также представители ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Кроме того, дойти до финального этапа избирательной кампании смогли 10 самовыдвиженцев.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток



