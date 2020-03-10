Владивосток ищет резервы

Изменения в законодательстве требуют дополнительных мер по повышению доходов бюджета

Вопрос наполнения городской казны - один из наиболее актуальных для администрации Владивостока, ведь если в бюджете недостаточно средств, сложно реализовать социальные и коммунальные программы. Как повысить объем доходов от местных налогов, обсудили в ходе заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города, прошедшего под председательством первого вице-мэра Ольги КОЗЕРАЦКОЙ.

Как подчеркнула Ольга Козерацкая, в условиях ограничения бюджетных средств возрастает роль земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Согласно изменениям в Бюджетный кодекс РФ, вступившим в силу с 1 января этого года, штрафы поступают в тот бюджет, из которого финансируется орган, должностное лицо которого наложило этот штраф. А с 1 января 2021 года прекращается действие системы налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход. Кроме того, на 2021-2022 годы городскому бюджету не предусмотрен дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В результате, потери городской казны в 2020 году составят 160,2 млн рублей, в 2021 году – 1 млрд 785 млн рублей, а в 2022 году - 2 млрд рублей. Поэтому в условиях ограничения бюджетных средств возрастает роль местных имущественных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Земельный налог в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города занимает второе место после налога на доходы физических лиц. С 2017 года он исчисляется по кадастровой стоимости. Но из-за оспаривания налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков сумма потерь по этому налогу за три минувших года составила 245 млн рублей.

С этого года по кадастровой стоимости исчисляется и налог на имущество физических лиц, что в первые годы ее применения приведет к снижению объема доходов по данному виду налога. Это связано, во-первых, с применением формулы при расчете налога, регулирующей увеличение налоговой нагрузки, а во-вторых, с применением налоговых вычетов, которые снижают размер налога. Собственники жилых домов площадью до 50 кв. м, собственники квартир площадью до 20 кв. м и собственники комнат до 10 кв. м будут освобождены от уплаты налога.

По предварительным прогнозам, доходы бюджета города в 2021 году составят 273 млн руб., что ниже запланированного уровня 2020 года на 19%. И только в 2023 году доходы составят 401 млн руб.

В 2019 году специалисты мэрии активно работали над формированием перечня объектов административно-делового и торгового назначения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. На 2020 год в перечень включено 3377 объектов, что принесет дополнительные доходы.

Большая работа проводилась и по выявлению нарушений земельного законодательства. В 2019 году было проведено 1667 проверок использования земельных участков для выявления нарушений и привлечения виновных к ответственности. В конечном итоге это будет способствовать расширению налоговой базы и увеличению объема собранных налогов.

Также проводится работа по актуализации сведений Государственного адресного реестра Федеральной информационной адресной системы (ГАР ФИАС). Ведь при отсутствии информации в адресной системе уведомления по имущественным налогам, рассылаемые налоговыми органами, могут не дойти до адресата, что приводит к снижению собираемости имущественных налогов и потерям бюджета города.

Совместно с налоговыми органами большая работа проводится по взысканию задолженности по налогам. На текущий момент уже погашено 100 млн 745,8 тыс. рублей задолженности в бюджеты всех уровней, включая 68 млн 731,91 тыс. рублей в бюджет города.

В ходе обсуждения плана на 2020-2024 годы был выделен ряд основных мероприятий, многие из которых традиционно проводились и в предыдущие годы. Это работа по выявлению нарушений земельного и градостроительного законодательства, проведение оценки эффективности налоговых расходов, формирование перечня объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, работа по снижению недоимки по местным налогам и т.д.

Помимо указанных мероприятий, планируется проведение кадастровых работ, государственного кадастрового учета и регистрации прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и находящиеся на таких земельных участках объекты капитального строительства.

Суть в том, что по данным Росреестра, во Владивостоке много земельных участков с грифом «ранее учтенный» и без границ. Их надо ставить на кадастровый учет и регистрировать права в соответствии с законодательством. Важная работа предстоит и по выявлению неучтенных объектов недвижимости.

На фото: Как повысить объем доходов от местных налогов – обсудили в ходе заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток



