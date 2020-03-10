"Иск, который здесь рассматривается, - это безумие..."

Игорь Пушкарев и Генпрокуратура поспорили о том, что считать коррупцией

В пятницу, 6 марта, Советский районный суд Владивостока огласил резолютивную часть решения по иску Генеральной прокуратуры РФ к Игорю и Андрею ПУШКАРЕВЫМ, Андрею ЛУШНИКОВУ, а также к предприятиям группы компаний «Востокцемент», контролируемой семьей экс-главы приморской столицы. Уточненные исковые требования Генпрокуратуры на сумму в 1,45 млрд рублей удовлетворены, однако точку в процессе ставить пока рано – сторона защиты может обжаловать решение в Приморском краевом суде.

Напомним, что соответчиками по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ выступали ранее осужденные Тверским районным судом Москвы по уголовному делу экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его брат и экс-руководитель ГК «Востокцемент» Андрей Пушкарев, бывший директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, а также несколько юридических лиц, входящих в холдинг «Востокцемент»: АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод» (ДСЗ), АО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ), АО «Теплоозерский цементный завод» и ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».

Несмотря на то, что иск был подготовлен еще летом 2019 года, его рассмотрение в Советском районном суде началось лишь в конце января 2020-го. В ходе первой серии судебных заседаний было удовлетворено ходатайство стороны защиты о привлечении в процесс в качестве третьих сторон администрации Владивостока и МКУ «Дороги Владивостока» (до 2019 года являлся МУПом – прим. автора). Кроме того, судья Ольга ОЛЕСИК приняла решение приобщить к делу дополнительные материалы, предоставленные истцом и ответчиками, включая 81 коробку с первичной бухгалтерской документацией предприятий «Востокцемента». Затем в заседании был объявлен перерыв на несколько недель. В конце февраля стало известно, что сумма исковых требований Генпрокуратуры к экс-главе Владивостока и его соответчикам была снижена с первоначальных 3,28 млрд рублей до 1,45 млрд рублей.

Диалог с волевым человеком

После возобновления судебный процесс проходил более динамично. Заседания, состоявшиеся 3, 4 и 5 марта, были посвящены исследованию материалов, предоставленных каждой из сторон, а 6 марта истец и ответчики перешли к прениям. На то, что пятничное заседание может стать особенным, намекало присутствие вооруженных сотрудников ОМОН внутри и снаружи здания Советского суда. Кроме того, несмотря на предпраздничный день, заседание продлилось гораздо дольше обычного рабочего времени – суд удалился для принятия решения ближе к 19 часам.

В ходе прений сторон наиболее яркими стали выступления заместителя начальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергея БОЧКАРЕВА и, как выразился прокурор, «главного ответчика» - экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Последний, как и в январе, принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО на Партизанском проспекте. Оба рассуждали не столько о фактических обстоятельствах дела, сколько о вопросах этики и морали при осуществлении управленческих функций.

- Меня порадовала дискуссия с главным оппонентом – Игорем Сергеевичем. Именно с ним мы откровенно и по-деловому поговорили о коррупции. В его ответах я услышал конкретику. Я имел честь общаться с человеком волевым, уверенным в себе. Скажу больше – с человеком, в лучшей степени понимающим то, что происходит в этом заседании, чем те представители, которые отстаивают его интересы, - отметил Сергей Бочкарев.

Далее прокурор обращался лично к Игорю Пушкареву, пытаясь доказать ущербность избранной стороной защиты стратегии как в уголовном, так и в гражданском процессе. По мнению Бочкарева, экс-глава Владивостока мог рассчитывать на «снисхождение со стороны правосудия», но не просил о нем. Представитель Генпрокуратуры часто ссылался на различные определения и постановления Конституционного суда РФ, в которых речь идет о проявлениях коррупции и мерах противодействия ей. Однако трактовал их весьма спорным образом...

- Пример, который мы разбираем – это классический пример сращивания публичной власти и бизнеса. После него появятся, думаю, те учебники, в которых будут описаны подобного рода случаи. Даже профессора МГУ не проходили того пути, который мы с вами проходим, - резюмировал Сергей Бочкарев, обратившись ко всем участникам процесса.

В конце своей двухчасовой речи высокопоставленный сотрудник ГП сделал еще более громкие заявления. Он рассказал, что некоторые действия стороны защиты по данному иску «получили уголовно-правовую оценку» - якобы на нынешнего директора МКУ «Дороги Владивостока» Алексея ВОРОШИЛОВА оказывалось давление с тем, чтобы он «давал ложные показания и отрицал ущерб предприятию». Кроме того, прокурор заявил, что депутат Госдумы РФ Сергей СОПЧУК пытался повлиять на судьбу экс-мэра Владивостока и предприятий его семьи. Депутатские обращения в Генпрокуратуру с оценкой возможных негативных последствий иска для одного из крупнейших предприятий Приморья и ДВО Сергей Бочкарев назвал «шантажом». В свою очередь, Сергей Сопчук заочно ответил прокурору в Facebook: парламентарий напомнил, что к числу «шантажистов», по логике представителя Генпрокуратуры, тогда следует отнести глав Приморья, ЕАО и Якутии, а также профсоюзы, направлявшие аналогичные обращения.

Не коррупция, а благотворительность

Игорь Пушкарев и представители предприятий ГК «Востокцемент», как и в уголовном процессе, настаивали на том, что фактическое руководство холдингом со стороны Пушкарева после избрания мэром можно трактовать как незаконную коммерческую деятельность, но не как проявление коррупции или стремление незаконно обогатиться. Игорь Пушкарев вновь напомнил о том, что материалы для нужд МУП «Дороги Владивостока» отпускались его холдингом по ценам ниже среднерыночных, а накопленный муниципальным предприятием долг «Востокцемент» в итоге простил. Экс-мэр привел в качестве примера купца и первого главу Владивостока Якова СЕМЕНОВА, который подарил принадлежавшее ему здание городу: за 100 лет никто не оценил его действия как коррупцию.

- Когда есть у человека возможность, и он патриот, он может и должен делать. Когда я шел на выборы, то говорил: бюджет моей компании был больше бюджета Владивостока, и [в мэры] иду я не за тем, чтобы воровать, - напомнил Игорь Пушкарев.

- Мы можем представить ситуацию, когда должностное лицо выполняет свои должностные обязанности, при этом руководит коммерческим предприятием. Это коррупция или нет? На мой взгляд, это дает основания для применения статьи 289 УК – участие в незаконной предпринимательской деятельности. Но если это должностное лицо своим бизнесом, с помощью своих личных средств, строит дороги, ремонтирует детские сады, больницы, школы – это коррупция? На мой взгляд, это благотворительность, - подчеркнул защитник АО «Спасскцемент» Дмитрий ТУГУШИ.

Защитники предприятий-ответчиков обратили внимание суда и на другие моменты. Во-первых, часть договоров, упомянутых в исковом заявлении, не относятся к закупкам материалов для МУП «Дороги Владивостока», а некоторые договоры вовсе заключены до 2008 года, когда Игорь Пушкарев возглавил Владивосток. Кроме того, некоторые предприятия холдинга «Востокцемент» по итогам взаимоотношений с МУПом получили не прибыль, в то время как муниципальное предприятие осталось в плюсе.

- По итогам 2012-2016 годов МУП задекларировал прибыль в размере 560 млн рублей, - напомнил защитник экс-директора «Дорог Владивостока» Денис ПУЧКОВ.

- Сергей Александрович [Бочкарев] сказал, что я заслуживаю снисхождения. Но снисхождение мне не нужно. Я прошу справедливости: чтобы судили меня по закону, - сказал Игорь Пушкарев. – Иск, который здесь рассматривается, – это безумие, направленное на уничтожение людей, меня и моей семьи, тысяч работников предприятий «Востокцемента», подаривших городу сотни километров дорог и заплативших миллиарды рублей налогов!

ИТОГ

К 15 годам прибавятся 1,5 млрд?

Рассмотрев дело, Советский районный суд удовлетворил уточненные исковые требования Генпрокуратуры к ответчикам на сумму в 1,45 млрд рублей. Эти деньги с ответчиков взыщут солидарно в доход государства как сумму дохода по договорам с МУП «Дороги Владивостока» в период с 2008 по 2016 год, когда Игорь Пушкарев являлся главой Владивостока.

Как уточнила судья Ольга Олесик, мотивировочная часть решения будет готова к 17 марта, после чего в течение месяца решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд. Также Советским судом было вынесено определение об отказе в изменении действующих на данный момент обеспечительных мер по иску, предусматривающих запрет на отчуждение или передачу имущества, находящегося в собственности предприятий холдинга «Востокцемент».

На фото: Несмотря на решение суда, точку в процессе по иску Генеральной прокуратуры РФ к Игорю и Андрею Пушкаревым, Андрею Лушникову, а также к предприятиям группы компаний «Востокцемент» ставить пока рано – сторона защиты может обжаловать решение в Приморском краевом суде.

Фото из архива

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток