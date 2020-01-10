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Скандалы среди депутатов довели думу в Приморье до роспуска
Полтора года скандалов в законодательном органе одного из районов края могут закончиться перевыборами
Список «плановых» избирательных кампаний в муниципалитетах Приморья в 2020 году может пополнить Надеждинский район. Из-за отсутствия взаимопонимания между местными депутатами, лояльными администрации района, и оппозицией, дума района оказалась под угрозой роспуска.
Работа избранной в сентябре 2018 года районной думы с самого начала не отличалась спокойствием. В отличие от большинства представительных органов власти в Приморье, где более двух третей мест принадлежит «Единой России» и ее союзникам, в Надеждинском районе представители оппозиции получили блокирующий пакет голосов. При принятии решений, где требуется простое большинство голосов, проблем не возникало, однако для того, чтобы привести устав района в соответствие с изменившимся федеральным законодательством, оппозиция воспользовалась своим «правом вето».
ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: По итогам выборов 9 сентября 2018 года в думу Надеждинского района прошли три представителя «Единой России», шесть человек от «Справедливой России», четверо представителей КПРФ, а также два самовыдвиженца. Избирательная кампания стала самой скандальной на муниципальном уровне – дело дошло до судебных разбирательств по обвинениям в клевете. Позднее двое депутатов от «СР» примкнули к коммунистам, что дало оппозиции более трети мандатов.
Например, в феврале 2019 года при избрании нового главы района шестеро из 14 присутствовавших депутатов покинули заседание, протестуя против недопуска к финальному голосованию одного из участников конкурса. Лишь консолидированная позиция оставшихся восьми человек позволила обеспечить избрание руководителем района Рустяма АБУШАЕВА, с 2015 года являвшегося заместителем главы территории.
Не менее громким демаршем стал отказ группы оппозиционных депутатов приводить устав Надеждинского района в соответствие с изменившимся федеральным законодательством (для этого требуется две трети голосов – прим. автора). В течение всего прошлого года оппозиционные депутаты воздерживались от приведения устава района в соответствие с федеральным законодательством. Последняя попытка внести поправки в устав, предпринятая 25 декабря 2019 года, также оказалась неудачной.
При этом в других муниципалитетах подобная процедура в подавляющем большинстве случаев является чисто технической, проходит формально и без дискуссий: за отказ привести местное законодательство в соответствие с федеральным для депутатов предусмотрена ответственность, вплоть до роспуска думы. В октябре суд Надеждинского района удовлетворил иск прокуратуры, обязав районных депутатов привести устав в соответствие с федеральным законодательством. Срок для исполнения решения суда истек 9 января, и теперь дума может быть распущена. Однако представители оппозиции ранее неоднократно выражали уверенность в том, что в случае проведения досрочных выборов в 2020 году они смогут укрепить свои позиции, тогда как «Единая Россия» потеряет в количестве мандатов. О том, что на проведение досрочных выборов потребуются выделение средств из районного бюджета, местные «революционеры», очевидно, забыли.
Добавим, что представители КПРФ проявляют деструктивное поведение не только в думе Надеждинского района. Так, в новой думе Уссурийска «красные» устраивают скандалы и перепалки при обсуждении вопросов повестки дня, а одно из недавних заседаний даже превратилось в митинг – коммунисты привели в зал группу своих сторонников из числа горожан. В думе Владивостока КПРФ также пытается диктовать свои правила – поводом для протеста стал отказ «ЕР» проголосовать за включение депутата Сергея КУЩЕНКО в социальный комитет. Начиная с октября, депутаты-коммунисты либо покидают заседания парламента в самом начале, либо устраивают перепалку с председателем. На последнем в 2019 году заседании Андрей БРИК даже был вынужден поставить вопрос о лишении «бунтарей» права выступления, что и было сделано.
Артем СТРОГИН,Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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