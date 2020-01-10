В Приморье два поселения сольют в округ

Самый компактный район реформируют

Самый компактный район Приморья, Октябрьский, в ближайшее время будет преобразован в муниципальный округ. Преобразование произойдет путем упразднения Покровского сельского и Липовецкого городского поселений. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение краевого парламента.

Напомним, что возможность создания муниципальных округов была предусмотрена сначала в федеральном, а затем и в краевом законодательстве лето минувшего года. Органы местного самоуправления Октябрьского района приняли решения, необходимые для запуска процедуры преобразования в муниципальный округ, в ноябре-декабре. В последние дни 2019 года пакет документов поступил в Законодательное Собрание Приморья.

Первая в 2020 году сессия Законодательного Собрания запланирована на 29 января. В случае одобрения законопроекта о создании Октябрьского муниципального округа он станет четвертым по счету образованием такого типа в Приморье – 1 января на карте региона уже появились Пограничный, Анучинский и Чугуевский мунокруга.

Создание Октябрьского муниципального округа предполагает проведение в 2020 году «внеплановых» выборов депутатов окружной думы, на которые планируется выделить 4,4 млн рублей. При этом нынешний созыв думы Октябрьского района был избран в сентябре 2019 года – таким образом, депутаты отработают около года. В выше упомянутых трех муниципальных округах выборы состоятся 15 марта.