Вице-премьер остался очень доволен увиденным в Приморье

Однако, известный своими жесткими высказываниями, в бочку меда он добавил и ложку дегтя

6 июня заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов посетил с рабочим визитом строящийся в г. Большом Камне судостроительный комплекс «Звезда», а также встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив будущее судоремонтной и судостроительной отраслей Приморья, сообщает газета «Золотой Рог».

Вице-премьер и губернатор осмотрели стройплощадку сухого дока, который является уникальным гидротехническим объектом для российской судостроительной отрасли. Это сооружение второй очереди планировалось к сдаче в 2023 году, однако строительство идет с опережением графика - док введут в эксплуатацию уже 2020 году.





Гости ознакомились с производственным процессом строительства судов на уже действующих объектах верфи - блоке корпусных производств и открытом тяжелом достроечном стапеле.

Стоит отметить, что недавно на "Звезде" судостроители провели сложнейшую инженерную операцию. На завод доставили основную часть второго крана-гиганта «Голиаф» - одного из крупнейших в мире технических сооружений. Гигантскую многотонную конструкцию доставили по морю на специальном судне. Масштабы этого гиганта бьют все рекорды технических сооружений: грузоподъемность - 1200 тонн, ширина - 189 метров и высота - 120.

Первый "Голиаф" работает в Большом Камне с 2018 года. За это время кран выполнил около 10 тысяч операций по подъему, перемещению и кантовке грузов, в том числе секций и блоков строящихся судов. Второй «Голиаф» предназначен для строительства многотонных газовозов, ледокола «Лидер», морской техники для работы в Арктике, танкеров типа «Афрамакс», которые раньше в России не выпускались.

"Голиаф".

После осмотра верфи под председательством вице-премьера Борисова на заводе состоялось совещание. По итогам совещания зампред правительства дал короткое интерьвью журналистам. Как отметил Борисов, он остался очень доволен увиденным - после последнего его посещения произошли грандиозные изменения. Вице-премьер высоко оценил темпы стройки судостроительного кластера и заключил, что ССК «Звезда» сможет строить суда практически любого типа и класса. Этому уже положено начало - «Роснефть» уже заключила с ССК «Звезда» 26 контрактов, обеспечив верфь пилотной загрузкой. Дополнительно подписан контракт на возведение самого мощного в России ледокола «Лидер», а также подтверждена программа строительства судов для ПАО «Совкомфлот», ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК».





Не обошлось и без ложки дегтя. Вице-премьер, известный своими довольно прямыми заявлениями, в этом же ключе высказался по поводу строительства жилья и инфраструктуры для тысяч работников завода и их семей. Несмотря на то что для сотрудников СК "Звезда" в шести микрорайонах города строится жилье, 4 дома - в завершающей стадии, зампред указал на недостаточную динамику.





Основной проблемой, по его мнению, является вялая социальная инфраструктура Большого Камня. Он отдельно подчеркнул, что дал указания местной администрации разработать комплексный план развития города к его следующему прилету: «Город должен соответствовать заводу».

Мария КУЗОВЛЕВА, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.