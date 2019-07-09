Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вице-премьер остался очень доволен увиденным в Приморье
Однако, известный своими жесткими высказываниями, в бочку меда он добавил и ложку дегтя
6 июня заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов посетил с рабочим визитом строящийся в г. Большом Камне судостроительный комплекс «Звезда», а также встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив будущее судоремонтной и судостроительной отраслей Приморья, сообщает газета «Золотой Рог».
Вице-премьер и губернатор осмотрели стройплощадку сухого дока, который является уникальным гидротехническим объектом для российской судостроительной отрасли. Это сооружение второй очереди планировалось к сдаче в 2023 году, однако строительство идет с опережением графика - док введут в эксплуатацию уже 2020 году.
Гости ознакомились с производственным процессом строительства судов на уже действующих объектах верфи - блоке корпусных производств и открытом тяжелом достроечном стапеле.
Стоит отметить, что недавно на "Звезде" судостроители провели сложнейшую инженерную операцию. На завод доставили основную часть второго крана-гиганта «Голиаф» - одного из крупнейших в мире технических сооружений. Гигантскую многотонную конструкцию доставили по морю на специальном судне. Масштабы этого гиганта бьют все рекорды технических сооружений: грузоподъемность - 1200 тонн, ширина - 189 метров и высота - 120.
Первый "Голиаф" работает в Большом Камне с 2018 года. За это время кран выполнил около 10 тысяч операций по подъему, перемещению и кантовке грузов, в том числе секций и блоков строящихся судов. Второй «Голиаф» предназначен для строительства многотонных газовозов, ледокола «Лидер», морской техники для работы в Арктике, танкеров типа «Афрамакс», которые раньше в России не выпускались.
"Голиаф".
После осмотра верфи под председательством вице-премьера Борисова на заводе состоялось совещание. По итогам совещания зампред правительства дал короткое интерьвью журналистам. Как отметил Борисов, он остался очень доволен увиденным - после последнего его посещения произошли грандиозные изменения. Вице-премьер высоко оценил темпы стройки судостроительного кластера и заключил, что ССК «Звезда» сможет строить суда практически любого типа и класса. Этому уже положено начало - «Роснефть» уже заключила с ССК «Звезда» 26 контрактов, обеспечив верфь пилотной загрузкой. Дополнительно подписан контракт на возведение самого мощного в России ледокола «Лидер», а также подтверждена программа строительства судов для ПАО «Совкомфлот», ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК».
Не обошлось и без ложки дегтя. Вице-премьер, известный своими довольно прямыми заявлениями, в этом же ключе высказался по поводу строительства жилья и инфраструктуры для тысяч работников завода и их семей. Несмотря на то что для сотрудников СК "Звезда" в шести микрорайонах города строится жилье, 4 дома - в завершающей стадии, зампред указал на недостаточную динамику.
Основной проблемой, по его мнению, является вялая социальная инфраструктура Большого Камня. Он отдельно подчеркнул, что дал указания местной администрации разработать комплексный план развития города к его следующему прилету: «Город должен соответствовать заводу».
Мария КУЗОВЛЕВА, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Вице-премьер остался очень доволен увиденным в Приморье
- Достроить в любых обстоятельствах
- У главы Владивостока появился новый заместитель
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Путин обещал послабления для начатых строек
- Депутат с задержками
- Приближая новоселье
- Глава Приморья предложил корейским инвесторам строить в крае жилье
- Парковки и озеленение станут обязательным требованием для застройщиков во Владивостоке
- Строители пожаловались главе Приморья на трехмесячную задолженность по зарплате
Новости раздела
- Вице-премьер остался очень доволен увиденным в Приморье
- Выборы разнообразят довыборами
- Без вариантов
- Больше возможностей для Приморья
- Приморское краевое отделение "ОПОРЫ РОССИИ" объединило более 350 человек
- Наталья Соколова обрела новый статус
- Депутаты Владивостока назначили довыборы
- Сделать быстро и качественно
- "Куда нас ведет банда патриотов?.."
- "Вечный принц" из Дальнегорска дождался своего
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Для закрытия Спортивки нашлась неожиданная причина
- Страховку по банковским вкладам расширят
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
- ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
- В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
- В Хабаровском крае на месторождении Светлое добыто 10 тонн золота
- Столица Приморья уступила первое место столице России
- Мигранты продолжают заселять Хабаровский край
- Вклады, которые пропали в Сбербанке, хотят вернуть в полном объеме
ну, да с этой "стройкой века" мы шагаем так широко, что мотня трещит. а трещит она потому, что нужно оглядеться и вокруг стройки. импортная раб сила заполонила городок. городок без дорог, и какого либо благоустройства. в городке этом либо пыль, либо грязь. импортная раб. сила окупировала местную больничку, в которой спецов не хватает, и сама она уже старая, а тут ещё и приезжие. местные скоро туда вообще не попадут. и не катался ли Борисов по разрушенному мосту в Смоляниново, который уже третий год всё "восстанавливается"?!