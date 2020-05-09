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Город авиаторов зашел на второй круг
Вторник, 12 мая, может стать последним днем «безвластия» в Арсеньеве, затянувшегося почти на два года
На внеочередном заседании думы АГО предполагается рассмотреть вопрос об избрании нового главы городского округа.
7 мая конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморья Антоном ВОЛОШКО допустила в финал конкурса пятерых человек, среди которых, в том числе, нынешний и.о. главы Арсеньева Владимир ПИВЕНЬ. «Временным» мэром он является с июня 2018 года, а до этого занимал пост первого заместителя главы АГО. Именно он, как считается, имеет наибольшие шансы возглавить город по результатам конкурса.
Кроме того, в число претендентов на должность главы города авиаторов вошли депутат думы Владивостока Виктор АБЛАПОВ, руководитель компании по переработке вторсырья Сергей КАРПУХНО, командир танковой части Дмитрий КАЩАЕВ, начальник отдела инвестиций ПАО ААК «Прогресс» Михаил СОБОЛЕВ. По совпадению, зимой этого года Пивень, Аблапов, Кащаев и Соболев приняли участие в аналоге праймериз – форуме «Наш Арсеньев», организованном при участии градообразующих предприятий АГО. Каждый из них представил горожанам свое видение будущего Арсеньева, после чего в социальных сетях состоялось голосование за понравившуюся программу.
Однако финальный аккорд в этой симфонии предстоит исполнить депутатам АГО 12 мая. Отметим, что в предыдущем конкурсе на должность мэра, проведенном ровно год назад, Владимир Пивень не участвовал. Та попытка избрать главу города завершилась неудачно и привела к расколу среди депутатского корпуса АГО и местного отделения партии «Единая Россия». После того, как часть депутатов местной думы при голосовании за кандидатов в мэры отказалась поддержать своего коллегу Владимира АВАГИМЯНА, рекомендованного краевым руководством «ЕР», конкурс был признан несостоявшимся, а «ослушавшихся» депутатов исключили из партии.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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