Олег Кожемяко обратился к Президенту РФ за содействием

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Предложение организовать специальные рейсы для застрявших в Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах приморцах он озвучил в ходе селекторного совещания с главой государства в среду, 8 апреля.

По словам руководителя Приморья, в настоящее время в Сеуле сейчас ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке – 250, в Токио – 113.

«Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, Бангкока наших граждан. Многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги. Есть там жители и других регионов нашей страны, поэтому предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета. Не все хорошо понимают, как нужно регистрироваться на сайте “Госуслуги”, и иногда в транзитной зоне – в “чистой” или в “грязной”, где они находятся, – это очень сложно сделать. Данные предложения предварительно согласованы с представителями МИД РФ», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отметим, что российские граждане могут зарегистрироваться на рейс только в том случае, если у них есть аккаунт на портале государственных услуг. Чтобы его создать, требуется соответствующее оборудование – телефон, планшет или ноутбук с качественным, бесперебойным интернетом. Однако не у всех приморцев есть с собой гаджеты и не везде присутствует доступ к сети. Существуют и другие сложности, в решении которых необходима помощь специалистов.

Владимир Путин согласился с Олегом Кожемяко в том, что необходимо решать вопрос с оставшимися за границей российскими гражданами и всячески способствовать тому, чтобы они как можно скорее оказались на родине.

«Что касается возвращения наших граждан из-за границы: нужно согласовывать не только с МИДом – с правительственной комиссией, с Правительством Российской Федерации. Там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», – заявил Президент.

Как уточнил во время совещания премьер-министр Михаил Мишустин, для россиян, находящихся сейчас за рубежом и желающих вернуться домой, создана упрощенная форма регистрации на портале государственных услуг. Она протестирована. В первые 8 часов, как только она появилась на сайте, данные о себе заполнили около 35 тысяч человек.

При этом, если россиянин является клиентом одного из банков – Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк – он может создать учетную запись на «госуслугах» в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных сразу появится подтвержденная учетная запись на портале без необходимости очного посещения отделения банка или центра обслуживания.

Сам процесс возвращения россиян построен на данный момент следующим образом: сначала формируется список из желающих, который проверяется, в том числе по форматно-логическому контролю в МВД и ФСБ, чтобы то, что они пишут, соответствовало действительности.

«Очередь формируется из расчета принятого штабом лимита: 500 человек в Москву и 200 – на субъект Федерации. Олег Николаевич, рассмотрим то, что вы сказали, обязательно. В этом смысле важно, чтобы субъект был готов размещать под карантин, если люди не проживают и нужно их карантинить, если они транзитом проезжают», – заявил Михаил Мишустин.

Памятка для россиян, находящихся за рубежом, о формировании вывозных рейсов

Обязательным условием для транспортировки является заполненная на портале госуслуг анкета и регистрация в списках Минкомсвязи РФ. Списки подлежат дополнительной проверке.

Действует условие по направлению прибывающих только в те города или регионы, где они проживают. Это необходимо для обеспечения режима самоизоляции или обсервации. Такая схема носит предупреждающий характер и направлена на упреждение случаев распространения и передачи коронавирусной инфекции.

Рейсы формируются с учетом возможностей регионов принять прилетающих и обеспечить режим самоизоляции и/или помещение в обсервации, поэтому часть предложенных вывозных рейсов пока не согласована Оперативным штабом Правительства РФ и регионами. Рабочая группа Росавиации по вывозу соотечественников из-за рубежа занимается этим вопросом в постоянном режиме.

Частично невысокая заполняемость бортов связана с тем, что оповещенные граждане не прибывают к вылету. Этот вопрос будет решаться путем формирования списков с запасом, то есть будет создаваться резерв вылетающих для заполнения кресел.

Билеты на вывозной рейс можно приобрести непосредственно в аэропорту. Для этого вылетающие должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и оповещены о необходимости прибыть на рейс.

Рабочая группа Росавиации при участии Минтранса, Минкомсвязи, МИДа, Роспотребнадзора и авиакомпаний продолжает работу в постоянном режиме.