Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Олег Кожемяко обратился к Президенту РФ за содействием
09 Апреля 2020, 14:32 | Приморье
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Предложение организовать специальные рейсы для застрявших в Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах приморцах он озвучил в ходе селекторного совещания с главой государства в среду, 8 апреля.
По словам руководителя Приморья, в настоящее время в Сеуле сейчас ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке – 250, в Токио – 113.
«Предлагаю разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, Бангкока наших граждан. Многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги. Есть там жители и других регионов нашей страны, поэтому предлагаю наладить более тесную работу представителей авиакомпаний и представителей посольств с нашими пассажирами в аэропортах вылета. Не все хорошо понимают, как нужно регистрироваться на сайте “Госуслуги”, и иногда в транзитной зоне – в “чистой” или в “грязной”, где они находятся, – это очень сложно сделать. Данные предложения предварительно согласованы с представителями МИД РФ», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Отметим, что российские граждане могут зарегистрироваться на рейс только в том случае, если у них есть аккаунт на портале государственных услуг. Чтобы его создать, требуется соответствующее оборудование – телефон, планшет или ноутбук с качественным, бесперебойным интернетом. Однако не у всех приморцев есть с собой гаджеты и не везде присутствует доступ к сети. Существуют и другие сложности, в решении которых необходима помощь специалистов.
Владимир Путин согласился с Олегом Кожемяко в том, что необходимо решать вопрос с оставшимися за границей российскими гражданами и всячески способствовать тому, чтобы они как можно скорее оказались на родине.
«Что касается возвращения наших граждан из-за границы: нужно согласовывать не только с МИДом – с правительственной комиссией, с Правительством Российской Федерации. Там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», – заявил Президент.
Как уточнил во время совещания премьер-министр Михаил Мишустин, для россиян, находящихся сейчас за рубежом и желающих вернуться домой, создана упрощенная форма регистрации на портале государственных услуг. Она протестирована. В первые 8 часов, как только она появилась на сайте, данные о себе заполнили около 35 тысяч человек.
При этом, если россиянин является клиентом одного из банков – Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк – он может создать учетную запись на «госуслугах» в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных сразу появится подтвержденная учетная запись на портале без необходимости очного посещения отделения банка или центра обслуживания.
Сам процесс возвращения россиян построен на данный момент следующим образом: сначала формируется список из желающих, который проверяется, в том числе по форматно-логическому контролю в МВД и ФСБ, чтобы то, что они пишут, соответствовало действительности.
«Очередь формируется из расчета принятого штабом лимита: 500 человек в Москву и 200 – на субъект Федерации. Олег Николаевич, рассмотрим то, что вы сказали, обязательно. В этом смысле важно, чтобы субъект был готов размещать под карантин, если люди не проживают и нужно их карантинить, если они транзитом проезжают», – заявил Михаил Мишустин.
Памятка для россиян, находящихся за рубежом, о формировании вывозных рейсов
Обязательным условием для транспортировки является заполненная на портале госуслуг анкета и регистрация в списках Минкомсвязи РФ. Списки подлежат дополнительной проверке.
Действует условие по направлению прибывающих только в те города или регионы, где они проживают. Это необходимо для обеспечения режима самоизоляции или обсервации. Такая схема носит предупреждающий характер и направлена на упреждение случаев распространения и передачи коронавирусной инфекции.
Рейсы формируются с учетом возможностей регионов принять прилетающих и обеспечить режим самоизоляции и/или помещение в обсервации, поэтому часть предложенных вывозных рейсов пока не согласована Оперативным штабом Правительства РФ и регионами. Рабочая группа Росавиации по вывозу соотечественников из-за рубежа занимается этим вопросом в постоянном режиме.
Частично невысокая заполняемость бортов связана с тем, что оповещенные граждане не прибывают к вылету. Этот вопрос будет решаться путем формирования списков с запасом, то есть будет создаваться резерв вылетающих для заполнения кресел.
Билеты на вывозной рейс можно приобрести непосредственно в аэропорту. Для этого вылетающие должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и оповещены о необходимости прибыть на рейс.
Рабочая группа Росавиации при участии Минтранса, Минкомсвязи, МИДа, Роспотребнадзора и авиакомпаний продолжает работу в постоянном режиме.
Автор:
Теги: Путин карантин кожемяко коронавирус туризм
Новости партнеров
Новости тематики
- Олег Кожемяко обратился к Президенту РФ за содействием
- Еще одна страна открывает генконсульство во Владивостоке
- Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток могут утвердить до 22 февраля
- Панкадж Саран: "Мы придаем большое значение Приморью и Дальнему Востоку"
- Порт Владивосток будут развивать в туристическом направлении
- Сотрудники таможни и пограничники нахамили вице-губернатору Приморья
- Приморцы могут посещать Суйфэньхэ без визы
- В Приморском крае туристская отрасль получила новый закон
- Из Владивостока в Китай будем ездить на личных и служебных автомобилях
- В Приморском крае стартовал конкурс "Лидеры туриндустрии-2013"
Новости раздела
- Олег Кожемяко обратился к Президенту РФ за содействием
- Президент России Путин продлил нерабочие дни до конца апреля из-за коронавируса
- Бюджет больших возможностей
- Олег Гуменюк: "Сегодня надо не обещать, а делать"
- Мэрия Владивостока во время объявленных недельных каникул будет выполнять все основные функции
- Олег Гуменюк: "Сегодня надо не обещать, а делать"
- Совместный труд государства и общества
- Нового мэра Артема определят в апреле
- Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Инвестиционный авангард
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву
- Оператор сотовой связи бесплатно увеличил скорость домашнего интернета в Приморье
Loading...