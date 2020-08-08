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Восемь человек изъявили желание стать депутатом парламента Приморья сроком на один год
Довыборы в Заксобрание подстегнули партийную конкуренцию
Среди выдвинутых кандидатов в депутаты по одномандатному округу №9 оказались представители всех пяти партий, уже представленных в ЗС ПК, а также трое самовыдвиженцев.
Напомним, что досрочные выборы проводятся в связи с тем, что ранее представлявший округ №9 в краевом парламенте Евгений КОСТЮКОВ несколько месяцев назад досрочно сложил полномочия. Избранному в сентябре парламентарию предстоит проработать всего год – в следующем году должны состояться перевыборы всего Законодательного Собрания.
Первым выдвинутым кандидатом стал председатель регионального отделения «Партии роста» Кирилл БАТАНОВ. Позднее к нему присоединились два самовыдвиженца: водитель автобуса Павел ПАРФЕНОВ и индивидуальный предприниматель Олег ВЕСЕЛОВ. Согласно действующему избирательному законодательству, для регистрации каждому из них необходимо собрать около 2,5 тысяч подписей избирателей округа в свою поддержку. Исходя из сложившейся практики выборов в краевой парламент, подобное удавалось сделать единицам. Поэтому неудивительно, что единственным сдавшим подписные листы в избирком стал Кирилл Батанов. На момент подготовки материала об итогах проверки подписных листов еще не было известно.
Парламентские партии, которым подписи собирать не надо, определились со своими выдвиженцами в конце июля. Как ожидается, основная борьба развернется между ректором ТГМУ, единороссом Валентином ШУМАТОВЫМ, и молодым предпринимателем из КПРФ Максимом ШИНКАРЕНКО, который ранее уже пытался стать депутатом ЗС ПК от данного округа. ЛДПР на довыборах в краевой парламент представит юрист Андрей НИКОЛЕНКО. «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом председателя общественного движения «Патриот Приморья» Максима АНАНЬЕВА, а «Российская партия пенсионеров за справедливость» - сотрудника медиахолдинга PrimaMedia, культуролога Илью ТАБАЧЕНКО.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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