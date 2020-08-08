Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Срок мэрского конкурса в Находке удлинили
В Находкинском городском округе продолжается подготовка к конкурсу на замещение должности главы города
Во вторник, 4 августа, местные депутаты завершили формирование конкурсной комиссии, а также продлили срок проведения конкурсных процедур, отложив решение кадровых вопросов до начала осени.
На внеочередном заседании дума НГО окончательно утвердила состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра. По «губернаторской» квоте в нее вошли вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон ВОЛОШКО, начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства государственно-правового управления Приморского края Виктор КИРЯЕВ, депутат Заксобрания Всеволод РОМАНОВ и депутат думы НГО Олег КИСЕЛЕВ. Городскую думу Находки в комиссии представят депутаты Василий СОМОВ, Александр МИЛЬЧЕНКО, Андрей КУЗНЕЦОВ, Владимир ЕВСТРАТОВ.
Кроме того, находкинские депутаты внесли изменения в Положение о порядке проведения конкурса на должность главы, значительно удлинив сроки конкурсных процедур. Так, теперь конкурс должен быть объявлен не позднее 40 календарных дней с момента досрочного прекращения полномочий главы. Согласно прежней версии документа, конкурс надлежало объявить в течение 25 дней (то есть до конца июля – прим. автора), однако, как сказано выше, окончательный список членов комиссии был определен только в начале августа. На проведение конкурса и принятие решения конкурсной комиссии теперь отводится не 50, а 65 дней. А провести голосование по предложенным комиссией кандидатам на пост главы НГО местная дума должна в течение 70 дней с момента отставки прежнего градоначальника (раньше было 55 дней – прим. автора). Таким образом, срок избрания нового главы Находки переносится на первую декаду сентября.
Аналогичное «продление» срока конкурсных процедур имело место во Владивостоке в 2018 году, после отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО. Тогда срок проведения конкурса увеличили с 55 до 100 дней, мотивируя данное решение невозможностью в сжатые сроки провести тщательную проверку документов, поданных претендентами на пост мэра, а также соблюдение ими требований законодательства. Очевидно, что проверять претендентов на пост главы одного из крупнейших городов края будут не менее тщательно.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Пост главы НГО освободился в начале июля. Возглавлявший город с 2018 года Борис ГЛАДКИХ стал советником губернатора Приморья по вопросам транспорта, а исполнение обязанностей мэра возложили на первого заместителя главы Тимура МАГИНСКОГО, с которым губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО хорошо знаком по работе на Сахалине. В островном регионе Магинский работал заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а затем руководил Корсаковским городским округом. После того, как весной 2020 года губернатор настоял на увольнении трех вице-мэров Находки, чья работа не устраивала горожан, Тимур Магинский был приглашен в администрацию НГО на позицию первого зама главы.
Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Срок мэрского конкурса в Находке удлинили
- В Приморье началась борьба за кресло главы "северной" территории
- Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты
- В Кавалерово стартовала кампания по выборам главы Кавалеровского городского поселения
- Транзит власти в одном из крупнейших городов Приморья завершат к осени
- Главу Кавалерово выберут 13 сентября
- Прощание с протестом
- Прием заявлений на участие в голосовании в Приморье завершается 21 июня
- Жители Приморья могут выбрать любой участок для голосования
- Участки для голосования за поправки в Конституцию оборудуют на открытом воздухе в Приморье
Новости раздела
- Срок мэрского конкурса в Находке удлинили
- В Приморье началась борьба за кресло главы "северной" территории
- Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты
- В Кавалерово стартовала кампания по выборам главы Кавалеровского городского поселения
- Во всем виноват COVID-19: Приморье потеряло 5 миллиардов рублей
- COVID-19 обглодал бюджеты-20
- Наводящие тишину
- Эмиссар Жириновского направлен спасать Хабаровский край
- "Проблемы есть, но мы их решаем"
- Транзит власти в одном из крупнейших городов Приморья завершат к осени
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье был свой Бейрут
- Перенесшим COVID-19 предлагают пройти реабилитацию
- Реабилитационные мероприятия начинаются уже в реанимации
- Командующий ТОФ проиграл бой во флотском суде
- На предприятиях края создают спецкомиссии
- Киберволонтеры распутывают паутину лжи про коронавирус
- Китай построит крупнейшую биолабораторию близ границы с Приморьем
- Труд волонтеров оценили по достоинству
- Во Владивостоке строится 29-этажный дом дороже миллиарда рублей
- В России предложили отменить НДС, НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы