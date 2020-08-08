Срок мэрского конкурса в Находке удлинили

В Находкинском городском округе продолжается подготовка к конкурсу на замещение должности главы города

Во вторник, 4 августа, местные депутаты завершили формирование конкурсной комиссии, а также продлили срок проведения конкурсных процедур, отложив решение кадровых вопросов до начала осени.

На внеочередном заседании дума НГО окончательно утвердила состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра. По «губернаторской» квоте в нее вошли вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон ВОЛОШКО, начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства государственно-правового управления Приморского края Виктор КИРЯЕВ, депутат Заксобрания Всеволод РОМАНОВ и депутат думы НГО Олег КИСЕЛЕВ. Городскую думу Находки в комиссии представят депутаты Василий СОМОВ, Александр МИЛЬЧЕНКО, Андрей КУЗНЕЦОВ, Владимир ЕВСТРАТОВ.

Кроме того, находкинские депутаты внесли изменения в Положение о порядке проведения конкурса на должность главы, значительно удлинив сроки конкурсных процедур. Так, теперь конкурс должен быть объявлен не позднее 40 календарных дней с момента досрочного прекращения полномочий главы. Согласно прежней версии документа, конкурс надлежало объявить в течение 25 дней (то есть до конца июля – прим. автора), однако, как сказано выше, окончательный список членов комиссии был определен только в начале августа. На проведение конкурса и принятие решения конкурсной комиссии теперь отводится не 50, а 65 дней. А провести голосование по предложенным комиссией кандидатам на пост главы НГО местная дума должна в течение 70 дней с момента отставки прежнего градоначальника (раньше было 55 дней – прим. автора). Таким образом, срок избрания нового главы Находки переносится на первую декаду сентября.

Аналогичное «продление» срока конкурсных процедур имело место во Владивостоке в 2018 году, после отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО. Тогда срок проведения конкурса увеличили с 55 до 100 дней, мотивируя данное решение невозможностью в сжатые сроки провести тщательную проверку документов, поданных претендентами на пост мэра, а также соблюдение ими требований законодательства. Очевидно, что проверять претендентов на пост главы одного из крупнейших городов края будут не менее тщательно.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Пост главы НГО освободился в начале июля. Возглавлявший город с 2018 года Борис ГЛАДКИХ стал советником губернатора Приморья по вопросам транспорта, а исполнение обязанностей мэра возложили на первого заместителя главы Тимура МАГИНСКОГО, с которым губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО хорошо знаком по работе на Сахалине. В островном регионе Магинский работал заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а затем руководил Корсаковским городским округом. После того, как весной 2020 года губернатор настоял на увольнении трех вице-мэров Находки, чья работа не устраивала горожан, Тимур Магинский был приглашен в администрацию НГО на позицию первого зама главы.