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То, чего хотят приморцы
Парламент региона одобрил законы, разработанные на основе пожеланий граждан
Налоговые льготы для бизнеса и дополнительные возможности для получения «дальневосточных гектаров» появятся в Приморье благодаря решениям, принятым краевым Законодательным Собранием 30 сентября. Карта региона пополнилась еще одним населенным пунктом воинской славы – соответствующее ходатайство властей Октябрьского мунокруга, поддержанное губернатором Олегом КОЖЕМЯКО, легло в основу соответствующего краевого закона. Кроме того, как отметил перед началом очередного заседания председатель ЗС Приморья Александр РОЛИК, ряд вопросов повестки дня связан с приведением краевого законодательства в соответствие новым нормам Конституции РФ.
В частности, в закон «Об образовании в Приморском крае» вносятся изменения, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Поправки в краевой закон «О здравоохранении» касаются вопросов обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Заботе об экологии, которой также уделено внимание в Конституции, посвящен новый законопроект «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры».
Предпринимателям снова помогли
Сразу в трех чтениях депутаты приняли изменения в статью 1 закона Приморского края «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения». Ставка составит 3%, а для отраслей, пострадавших от ограничений, введенных в целях противодействия распространению COVID-19, всего 1%. Напомним, что ранее краевые парламентарии уже принимали решения о снижении ставки налога для предпринимателей, в 2020 году перешедших на упрощенную систему налогообложения.
- Проект закона разрабатывался по рекомендации Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю в целях уточнения положений закона для их однозначного понимания как налогоплательщиками, так и налоговой службой. Замечания и поправки по предмету второго чтения отсутствуют, - прокомментировал законодательную инициативу председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. По итогам голосования законопроект был одобрен парламентариями в трех чтениях.
Еще один важный для бизнеса закон, принятый парламентом Приморья 30 сентября, касается рассрочки для предпринимателей, арендующих краевое имущество, при выкупе данного имущества. Срок рассрочки составит до пяти лет – субъекты МСП смогут вносить плату за выкупаемое имущество равными долями, ежеквартально или ежемесячно, уточнил председатель комитета ЗС Приморья по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.
Доблесть прописали в законе
В июле 2019 года парламентом Приморья был принят краевой закон «О почетных званиях Приморского края «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести». Получить данный статус могут города и другие населенные пункты Приморья, на территории которых либо в непосредственной близости от них в ходе сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм. 30 сентября первым населенным пунктом воинской доблести в Приморье стало село Полтавка Октябрьского муниципального округа.
- По данному вопросу имеется ходатайство со стороны ветеранских организаций, администрации и думы Октябрьского муниципального округа. На ходатайство и проект закона получено положительное заключение губернатора Приморского края, а также обращение губернатора о принятии законопроекта в трех чтениях, - проинформировал коллег председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ. Коллеги по парламенту проголосовали в соответствии с рекомендацией профильного комитета, добавив гордости за свою малую родину жителям Полтавки. Добавим, что на почетное звание в рамках краевого закона также претендует город Дальнереченск.
ДВ-гектары станут ближе
С 2016 года в Приморье успешно действует программа «дальневосточный гектар», которая позволяет любому гражданину страны бесплатно получить земельный надел для строительства дома или в целях хозяйственного освоения. Край лидирует среди всех регионов ДФО по количеству поданных заявок на предоставление ДВ-гектаров, однако в 2020 году отмечен спад интереса к получению земли. По словам руководителя департамента земельных и имущественных отношений правительства Приморья Ирины ДМИТРИЕНКО, это объясняется тем, что зоны, в которых законом разрешается «нарезать» наделы, удалены от объектов инфраструктуры.
Для улучшения ситуации с предоставлением гектаров правительство Приморья предложило внести изменения в приложение к региональному закону «О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование». Поправки уменьшают площадь «буферных зон» вокруг крупных городов, в которых выделять ДВ-гектары нельзя. Это позволит вовлечь в оборот земли в Надеждинском, Шкотовском и Партизанском районах Приморья. При этом, как уточнили у Ирины Дмиттриенко депутаты, нововведение не затронет существующие дачные массивы.
- В связи с письменным обращением губернатора Приморского края о принятии данного законопроекта сразу в трех чтениях на заседании комитете депутаты согласовали проекта закона и рекомендовали принять его одновременно в трех чтениях, - уточнил заместитель председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Николай СЕЛЮК.
Добавим, что очередное заседание ЗС ПК стало первым для недавно избранного по одномандатному округу №9 Валентина ШУМАТОВА. Полномочия депутата по округу №15 Виктора МИЛУША, напротив, были досрочно прекращены на основании заявления, поданного парламентарием.
На фото: Председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик: «Ряд вопросов повестки дня связан с приведением краевого законодательства в соответствие новым нормам Конституции РФ».
Фото пресс-службы ЗС ПК
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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