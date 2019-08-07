Глава Владивостока выезжает на объекты без предупреждения

Олег Гуменюк: "Докладов от вас жду раз в месяц, ездить на объекты буду сам, и без предупреждения". Строительство детсадов на контроле у мэра

Глава Владивостока Олег Гуменюк собрал в мэрии совещание со всеми руководителями подрядных организаций, которые строят муниципальные детские сады, попенял на отставание от графиков и пообещал, что контроль за ходом строительства будет беспрецедентным. Сегодня во Владивостоке ведется строительство четырех детских садов, и на всех объектах имеется отставание - от нескольких дней до нескольких недель.





Одно из самых больших дошкольных учреждений, рассчитанное на 240 мест, расположено на улице Анны Щетининой, 28. К настоящему времени здесь уже проведены земляные работы, залит фундамент и установлены перекрытия первого этажа. Разработан алгоритм действий, как сократить отставание, чтобы открыть детсад весной 2020 года, как запланировано.

Еще один большой детский сад на 230 мест возводится на улице Маковского, 157а (район Океанской). Сейчас здесь ведутся установка монолитных плит и балок первого этажа, прокладка сетей, армирование и монтаж опалубки. Отставание - около 15 дней, но уже в августе подрядчик планирует его устранить. Для этого привлекли дополнительную рабочую силу, стройка ведется в две смены.

На Крыгина, 84 строители уже провели все земляные работы и возводят фундамент. Это будет трех-

этажный сад на 120 мест. Руководство компании«Горстрой», ведущей стройку, объясняет задержки низким качеством проектных работ. Но уже к 7 августа планирует их ликвидировать.

Совсем недавно началась стройка на Кипарисовой, 4. Детский сад рассчитан на 120 мест. На строительной площадке проведены все подготовительные работы, ведется обустройство котлована и заливка фундамента. Отставание от графика здесь незначительное – 14 дней. Устранить его планируют до 25 августа.

«Понимаю, что есть объективные причины задержки, и она пока в основном небольшая, но мы не можем себе позволить даже ее, - заявил глава города во время встречи с руководителями подрядных организаций. - Все сады, кроме сада в Снеговой Пади, должны быть сданы до конца года. Докладов от вас жду раз в месяц, ездить на объекты буду сам, и без предупреждения».