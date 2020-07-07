Прощание с протестом

Приморцы, в последние выборные сезоны отличавшиеся крайне буйным политическим нравом, на этот раз безоговорочно поддержали поправки в Конституцию РФ

С 25 июня по 1 июля жители Приморья вместе со всей страной выразили позицию по поправкам в Конституцию РФ, которые были инициированы Президентом Владимиром ПУТИНЫМ в начале 2020 года. Регион, два года назад показавший во всей свой красе протестный нрав, по итогам плебисцита не выбился из средних по России показателей явки и доли тех, кто поддержал поправки. Нарушений и скандалов, в прошлом часто являвшихся визитной карточкой электоральных процессов в Приморье, на этот раз не зафиксировано.

По данным Избирательной комиссии Приморского края, в голосовании приняли участие более 62% приморцев, обладающих правом голоса. Регион взял хороший темп голосования уже с первых дней плебисцита – он, напомним, в целях минимизации эпидемических рисков был растянут на неделю – и к 1 июля, основному дню голосования, свою позицию обозначила почти половина избирателей. Как уточнил на брифинге по итогам голосования зампредседателя ИК ПК Роман ОХОТНИКОВ, не менее половины участников плебисцита проголосовали вне стационарных участков. Напомним, формат мероприятия предполагал в том числе голосование на дому, во дворе или по месту работы.

Лидерами по активности граждан в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию оказались Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний, Кировский район, а также Октябрьский, Хорольский и Чугуевский муниципальные округа. Ниже среднекраевых показателей явка была во Владивостоке, но и здесь половина избирателей все-таки обозначила свою позицию.

Если показатель явки на плебисците оказался почти таким же, как и на последних выборах президента РФ, то число поддержавших поправки в Конституцию приморцев оказалось гораздо выше, чем число голосов за Владимира ПУТИНА в марте 2018 года – 78,86%, или 723 тысячи голосов. Против корректировки Основного Закона высказались 20,24% приморцев, пришедших на участки, или 185,6 тысячи человек. Около 8 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

Даже во Владивостоке, ранее известном своими протестными настроениями, на большинстве участков сторонники поправок в Конституцию имели уверенное преимущество над их противниками. В столице ДФО картина итогов плебисцита примерно соответствует президентским выборам 2018 года – тогда Владимир Путин во всех пяти районах столицы получил свыше 60% голосов, а сейчас инициированные им поправки в Конституцию поддержали 66,7% жителей Владивостока. Добавим, что краевой центр стал единственным муниципалитетом Приморья, где 1 июля применялись электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) – ими были оборудованы все участки для голосования в столице ДФО.

Среди остальных городов Приморья наименьший энтузиазм изменения в Конституцию вызвали у жителей Лесозаводска – 65,87% за, среди муниципальных районов хуже всех проголосовали Пожарский (65,27%), Ольгинский (66,83%) и Хасанский (69,59%). Уссурийск и Находка показали почти одинаковый процент поддержки поправок – более 86%. А лидерами по голосованию за предложенные президентом изменения оказались Октябрьский и Чугуевский муниципальные округа – 90,14% и 91,72% соответственно; а среди городских округов – Спасск-Дальний (88,87%) и Артем (88,48%).

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стало первой федеральной кампанией, которая проходила после смены губернатора Приморья. Положительные итоги плебисцита говорят о доверии не только к федеральной, но и к региональной власти, уверены эксперты.

- Результат пойдет в актив губернатору Приморья, позволив ему укрепить свою позицию и репутацию в качестве антикризисного управленца, способного быстро исправить ситуацию. Если вспомнить контекст назначения Олега Кожемяко в качестве врио губернатора региона, то оно происходило на фоне протестов, делегитимизации власти и потери политической управляемости на территории. Прошедшая спустя два года кампания федерального уровня показала, что команде губернатора удалось вернуть доверие населения к власти, повысить ее авторитет, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Выполнила в ходе подготовки к голосованию команда Кожемяко и другую задачу федерального центра: обеспечить его честность и легитимность. На протяжении всего хода подготовки к голосованию и недели голосования не было зафиксировано никаких громких скандалов и нарушений. А все факты, которые тиражировали оппозиционные СМИ или новые медиа, оперативно купировались, не нанеся никакого ущерба чистоте процедуры голосования.

Напомним, что одобрение поправок в Конституцию РФ в ходе народного голосования являлось необходимым условием для их вступления в силу. Ранее поправки были одобрены обеими палатами Федерального Собрания и всеми региональными парламентами страны. Общероссийский плебисцит по изменениям в Конституцию планировался на 22 апреля, но в связи с ростом заболеваемости COVID-19 был перенесен. Новой датой стало 1 июля.

Досье "Золотого Рога": 1 июля в Приморье работали 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. Кроме того, более 200 участков для голосования действовали на судах, находящихся сейчас в плавании и приписанных к портам Владивосток и Находка. Всех членов избирательных комиссий заблаговременно протестировали на наличие коронавирусной инфекции, а также обеспечили средствами индивидуальной защиты, равно как и всех участников голосования. Общественными наблюдателями на участках для голосования в Приморье стали более 5 тысяч человек.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.