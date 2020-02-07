Депутаты Приграничья хотели бы поработать еще

В Приморье завершается выдвижение кандидатов на выборах депутатов во вновь образованных муниципальных округах - Анучинском, Пограничном и Чугуевском. 15 марта на трех территориях распределят 49 депутатских мандатов.

Избирательная кампания в Пограничном муниципальном округе обещает стать наиболее конкурентной, исходя из количества участвующих в выборах партий и кандидатов. Кроме того, территория является лидером и по количеству депутатов, идущих на очередной срок. Среди кандидатов от разных политических сил – около половины действующего созыва районной думы, избранной осенью 2018 года, включая председателя думы Владимира ЕВДОКИМОВА. Баллотируется в депутаты и бывший глава муниципалитета Николай ТОДОРОВ.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» продолжает использовать прошлогоднюю тактику «точечного» участия в местных выборах, выдвигая в качестве кандидатов по нескольким округам достаточно известных на территории людей, которым по разным причинам не нашлось места среди кандидатов от других парламентских партий. Так, в Пограничном мунокруге РППСС выдвинула своих представителей по двум округам.

В целом, помимо «Единой России», выставить кандидатов на всех территориях, где проводятся «внеочередные» выборы, смогли только ЛДПР и КПРФ. «Справедливая Россия» активно проявила себя в Чугуевском муниципальном округе, выдвинув кандидатов в пяти из 15 избирательных округов. Добавим, что на выборы в думу Чугуевского МО идут четверо депутатов дорабатывающей срок районной думы. А вот в Анучинском округе тех, кто хотел бы работать дальше, пока практически нет. Зато эта территория по итогам выборов 15 марта может получить «женскую» думу: из 14 выдвинутых «Единой Россией» кандидатов 10 человек – женщины.

Напомним, что выборы депутатов в новых муниципальных округах намечены на 15 марта. После избрания окружные думы должны принять уставы своих муниципальных образований, а также провести конкурсы на замещение должности глав округов. Сумма дополнительных затрат на проведение голосования в трех мунокругах составит около 10 млн рублей.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



