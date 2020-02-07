Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Советский район Владивостока может обойтись без выборов
Один из самых молодых депутатов Заксобрания Приморского края по одномандатному округу №9 Евгений КОСТЮКОВ принял решение досрочно сложить полномочия. Территория останется без депутата как минимум на полгода
Напомним, что от «Единой России» на выборах 2016 года по округу №9 (Советский и часть Первореченского районов Владивостока) в ЗС ПК планировал выдвигаться тогдашний мэр Игорь ПУШКАРЕВ. Но в силу известных обстоятельств ему не удалось реализовать свои планы, и место в бюллетене занял политик, показавший второй результат в ходе предварительного голосования «ЕР». Им оказался бизнесмен из Хабаровска Евгений Костюков. На выборах в сентябре 2016 года он победил.
В конце прошлого года у правоохранительных органов появились вопросы к Костюкову как к директору компании «Гарантия комфорта», выполнявшей работы по поставке систем вентиляции в ряде госучреждений региона. Парламентарий покинул пределы Приморья, что сделало невозможным его присутствие на заседаниях краевого парламента. 29 января заявление Евгения Костюкова о досрочном прекращении депутатских полномочий было удовлетворено коллегами по ЗС ПК. Вопрос о назначении досрочных выборов депутата по округу №9 пока открыт.
Фото - ЗС ПК
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Депутаты Приграничья хотели бы поработать еще
- Советский район Владивостока может обойтись без выборов
- В одном из районов Приморья - новый глава
- Скандалы среди депутатов довели думу в Приморье до роспуска
- В Приморье два поселения сольют в округ
- Муниципальные округа не дотерпят до единого дня голосования-2020
- Олег Кожемяко: "Здесь не просто много работы..."
- В Приморье прошел митинг протеста
- Коржу дали еще пять лет
- Бронепоезд Андрея Ищенко отогнали на запасный путь
Новости раздела
- Депутаты Приграничья хотели бы поработать еще
- Советский район Владивостока может обойтись без выборов
- Уволенный судом по иску губернатора Кожемяко мэр района вновь во власти
- Всегда в ногу со временем
- Смешались в кучу села, люди…
- Хабаровский край стал заложником
- Хороль поглотит Ярославку
- Зачем Трутнев едет в Приморье на три дня?
- Экс-кандидат в губернаторы отжигает на Чуркине
- Конституция и петрушка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
- Во Владивостоке WWF России дал старт Всемирному году журавля в бассейне Амур
- Резидент ТОР "Хабаровск" реализовал проект информационного моделирования зданий
- Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
- Арктический центр эпоса и искусств в Якутии не будет иметь аналогов в мире
- Новые меры поддержки инвесторов начнут действовать в Хабаровском крае
- В Приамурье продолжаются мероприятия для предотвращения распространения коронавируса
- Жители Владивостока просят запретить парковку вдоль дороги