Советский район Владивостока может обойтись без выборов

Один из самых молодых депутатов Заксобрания Приморского края по одномандатному округу №9 Евгений КОСТЮКОВ принял решение досрочно сложить полномочия. Территория останется без депутата как минимум на полгода

Напомним, что от «Единой России» на выборах 2016 года по округу №9 (Советский и часть Первореченского районов Владивостока) в ЗС ПК планировал выдвигаться тогдашний мэр Игорь ПУШКАРЕВ. Но в силу известных обстоятельств ему не удалось реализовать свои планы, и место в бюллетене занял политик, показавший второй результат в ходе предварительного голосования «ЕР». Им оказался бизнесмен из Хабаровска Евгений Костюков. На выборах в сентябре 2016 года он победил.

В конце прошлого года у правоохранительных органов появились вопросы к Костюкову как к директору компании «Гарантия комфорта», выполнявшей работы по поставке систем вентиляции в ряде госучреждений региона. Парламентарий покинул пределы Приморья, что сделало невозможным его присутствие на заседаниях краевого парламента. 29 января заявление Евгения Костюкова о досрочном прекращении депутатских полномочий было удовлетворено коллегами по ЗС ПК. Вопрос о назначении досрочных выборов депутата по округу №9 пока открыт.

Фото - ЗС ПК

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



