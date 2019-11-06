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Зарплату приморскому депутату хотят урезать в два раза

06 Ноября 2019, 13:53 | Приморье

Фактически зарплату освобожденного работника думы
приравняли к зарплате начальника отдела райадминистрации

На днях в Кавалерово состоялось очередное заседание Думы Кавалеровского района, на котором был рассмотрен широкий круг вопросов. Как рассказала заместитель спикера Евгения ЗАВАРЗИНА, наиболее острым был вопрос о снижении почти вдвое зарплаты освобожденному работнику думы, работающему в ней на постоянной основе. Пока такого работника нет. И спикер, и его зам работают на неосвобожденной основе. Между тем есть ежедневная работа, требующая внимания депутатов.

По словам Заварзиной, предыдущий состав думы и прежний глава Сергей ЗАЙЦЕВ утвердили зарплату освобожденному работнику думы едва ли не в 98 тысяч рублей. Нынешние депутаты хотят снизить эту планку до 50 тысяч минус 13% налога. Большинством голосов комиссия думы приняла решение о снижении депутатской зарплаты.

Противник этого решения Сергей ПЛЕВАКО на заседание думы не явился, как и глава фракции единороссов, бывший глава района Сергей ЗАЙЦЕВ. Самого освобожденного депутата думы пока не избрали.

Фактически сейчас зарплату приравняли к зарплате начальника отдела райадминистрации. «В нашем бюджетном кодексе сказано, что должна быть экономическая целесообразность расходов, она должна быть объективной и обоснованной»,- подчеркнула Евгения Заварзина. Вопрос о снижении зарплаты освобожденному работнику думы будет вынесен на ближайшее заседание думы района.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: избиратели  избирком  депутаты  рубль  приморье  голосование  партия  зарплата 



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