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Зарплату приморскому депутату хотят урезать в два раза
Фактически зарплату освобожденного работника думы
приравняли к зарплате начальника отдела райадминистрации
На днях в Кавалерово состоялось очередное заседание Думы Кавалеровского района, на котором был рассмотрен широкий круг вопросов. Как рассказала заместитель спикера Евгения ЗАВАРЗИНА, наиболее острым был вопрос о снижении почти вдвое зарплаты освобожденному работнику думы, работающему в ней на постоянной основе. Пока такого работника нет. И спикер, и его зам работают на неосвобожденной основе. Между тем есть ежедневная работа, требующая внимания депутатов.
По словам Заварзиной, предыдущий состав думы и прежний глава Сергей ЗАЙЦЕВ утвердили зарплату освобожденному работнику думы едва ли не в 98 тысяч рублей. Нынешние депутаты хотят снизить эту планку до 50 тысяч минус 13% налога. Большинством голосов комиссия думы приняла решение о снижении депутатской зарплаты.
Противник этого решения Сергей ПЛЕВАКО на заседание думы не явился, как и глава фракции единороссов, бывший глава района Сергей ЗАЙЦЕВ. Самого освобожденного депутата думы пока не избрали.
Фактически сейчас зарплату приравняли к зарплате начальника отдела райадминистрации. «В нашем бюджетном кодексе сказано, что должна быть экономическая целесообразность расходов, она должна быть объективной и обоснованной»,- подчеркнула Евгения Заварзина. Вопрос о снижении зарплаты освобожденному работнику думы будет вынесен на ближайшее заседание думы района.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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