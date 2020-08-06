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В Приморье началась борьба за кресло главы "северной" территории

06 Августа 2020, 13:01 | Приморье

Городское поселение сегодня находится не в лучшем положении

Кавалеровская Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность главы Кавалеровского городского поселения, депутата районной Думы, самовыдвиженца Сергея ПЛЕВАКО. Зарегистрирована также кандидатом на должность депутата мункома Кавалеровского городского поселения, депутат районной Думы Раиса МАЛЯКИНА.

Продолжает сбор подписей – а их надо набрать 100 штук – депутат районной Думы Алексей ЗАИКА. Он метит в кресло главы Кавалеровского городского поселения. Он тоже самовыдвиженец.

Местные отделения партий также выдвинули своих кандидатов на должность главы Кавалеровского городского поселения. От справедливороссов намерен баллотироваться на эту должность депутат районной Думы Николай КОРЕПАНОВ.  От «Единой России»  - нынешний глава Кавалеровского городского поселения Павел ЯКОВЕНКО. От ЛДПР – бывший глава Кавалеровского района Сергей ГАВРИКОВ. Напомним, Гаврикова два суда сняли с должности мэра Кавалеровского муниципального района за недостоверные сведения о доходах. Ан нет, жив Курилка и снова лезет во власть. Шансы у него, впрочем, невелики: в прямых выборах на любые должности он все время пролетал мимо. Не любит Гаврикова народ.

Для победы в борьбе за кресло мэра Кавалеровского городского поселения соискателю достаточно простого большинства голосов. Регистрация кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты мункома Кавалеровского городского поселения заканчивается 12 августа текущего года.

Между тем насущные проблемы района при Павле Яковенко так и не были решены. Зимой никто не посыпал от гололеда большинство улиц, дорог, подходов к магазинам и дворы. Центральный кавалеровский парк искалечен. Деревья вырубили, а новых не посадили. Фонари то ли все разбиты, то ли просто сняты в том же парке. Мусор убирается несвоевременно. Кроме центральной улицы Арсеньева и улицы Первомайской нигде нет освещения ни в Кавалерово, ни в других поселках района. Подъезды домов много лет не ремонтируются. Дороги как были в ямах, особенно на окраинах Кавалерово, так и есть в ямах. В местной больнице проблема попасть даже к терапевту, не говоря уже об узких специалистах. Люди занимают очереди за талончиками в 4 утра. Врачей не хватает. Среди учителей преобладают пенсионеры. Молодежь калачом в эту дыру не заманишь.

Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: глава  выборы  городское поселение  власть  районная администрация 



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