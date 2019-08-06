Андрей Брик: "Во Владивостоке сегодня решаются вопросы, которые не решались годами"

Городские депутаты работают над тем, чтобы муниципалитет по максимуму использовал предоставляемую краем поддержку

Жители Владивостока, обращаясь в органы власти со своими проблемами и предложениями, как правило, не разделяют власть на городскую и краевую, исполнительную и законодательную. Однако для того, чтобы власть работала эффективно, необходимо четко расставить приоритеты, выполнять полномочия и подкрепить их необходимым финансированием. Именно этим принципом руководствуются в своей работе депутаты Думы Владивостока.

О том, какие вопросы находятся в центре внимания депутатов в настоящее время, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

- В 2019 году Дума Владивостока практически на каждом заседании корректировала в сторону увеличения бюджет городского округа. На решение каких задач пошли дополнительные средства? Каковы перспективы бюджетной политики на 2020 год?

- По итогам нескольких проведенных корректировок основные параметры бюджета-2019 превысили 20 млрд рублей. Это стало возможным потому, что городская казна получила мощное подкрепление порядка 7 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов. Эти средства пошли на решение проблемных вопросов, которые не решались годами, – таких, как ремонт дорог, лестниц, подпорных стен; обновление общественного транспорта. Отмечу, что поступившие средства осваиваются достаточно эффективно: администрацией Владивостока вовремя проведены необходимые конкурсные процедуры, определены подрядчики работ, исполнение муниципальных контрактов идет активными темпами.

Со своей стороны, депутаты вместе с представителями администрации принимают участие в контроле за ходом работ, а также в приемке объектов благоустройства. В некоторых случаях мы даем рекомендации подрядчикам, чтобы отремонтированные объекты были максимально удобными для горожан. Например, на общественной территории в районе ул. Енисейской, где сейчас ведутся работы по благоустройству, рекомендовано сделать тротуар с двумя лестничными маршами, а также поставить леера – это позволит сделать уклон пешеходной дорожки более безопасным и комфортным.

Следующий, 2020, год будет жестче в плане расходования средств. Мы ожидаем доходную и расходную части бюджета-2020 на уровне 14-15 млрд рублей. Это значит, что требуется грамотное планирование мероприятий в части соблюдения социальных обязательств, благоустройства общественных пространств и дворов, дорожных работ и так далее.

- Какие резервы для пополнения доходной части бюджета Владивостока Вы видите?

- В первую очередь, это налоги. В составе налоговых доходов наибольший удельный вес - 62,2% - занимают поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Поэтому очень важное значение имеет сохранение крупных предприятий, на которых трудятся тысячи людей, и объемов госзаказа. В перспективе новые рабочие места появятся, в том числе, благодаря действию федеральных законов «О свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития». Эти законы важно дополнять и совершенствовать, но идеи, которые лежат в их основе - правильные.

- Ведется ли работа по формированию перечня объектов для благоустройства в следующем году?

- Предложения, поступившие от жителей Владивостока, уже обсуждаются с представителями администрации. По каждому объекту, который предполагается включить в список наказов избирателей, оценивается объем работ и необходимые расходы. Для этого депутаты выезжают на объекты вместе с представителями администрации города Владивостока. После этого формируются наказы избирателей.

Кроме того, городские депутаты намерены подготовить предложения в программу по ремонту подпорных стен во Владивостоке. Будем обращаться за краевым софинансированием – своими силами город может ремонтировать не более 5-7 стен в год, в то время как количество «проблемных» объектов растет быстрее.

- Приморский край готовится перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Какие решения приняты депутатами Владивостока для того, чтобы в столице края этот переход был безболезненным для горожан?

- В связи с изменениями федерального законодательства в сфере обращения с ТКО, был создан региональный оператор – организация, которая займется решением вопросов, связанных с утилизацией мусора. Сделать это возможно, только имея гарантированное софинансирование из краевого бюджета. Поэтому Дума Владивостока еще в конце 2018 года приняла решение о передаче в краевую собственность имущественного комплекса МУП «Спецзавод №1», на базе которого и создан региональный оператор.

Напомню, что МУП «Спецзавод №1» был дотационным предприятием – депутаты городской думы регулярно утверждали выделение предприятию дополнительных средств, чтобы не допускать ухудшения ситуации. Однако развивать комплекс по утилизации ТБО на ул. Холмистой за счет городского бюджета было бы невозможно. Передача имущества на краевой уровень позволяет быть уверенными в том, что необходимые мероприятия по модернизации и строительству новых объектов будут выполнены.

А на муниципальном уровне предстоит большая работа с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья (ТСЖ) по внедрению раздельного сбора мусора. Важно решить проблему несанкционированных свалок, многие из которых образуются даже на территории объектов Владивостокской крепости. Что касается утверждения тарифа, то это краевые полномочия.

- Действительно, объектам Владивостокской крепости многие годы не хватало внимания со стороны государства. Удалось ли нынешнему созыву Думы Владивостока изменить ситуацию?

- Мы проделали большой объем работы. В настоящее время создан и зарегистрирован «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость», на баланс которого передается ряд объектов Владивостокской крепости. Это значит, что на приведение их в порядок будет выделено федеральное финансирование, появится возможность решить вопрос с охраной объектов.

Напомню, что по инициативе депутатов нынешнего созыва Думы Владивостока была сформирована рабочая группа по развитию парковой, культурно-исторической, туристической зоны «Владивостокская крепость» и туризму, в которую также вошли представители городской администрации, общественных организаций, туристического бизнеса. На недавнем совещании рабочей группы мы как раз обсуждали вопрос о процедуре и возможных сроках передачи государственному учреждению объектов Владивостокской крепости, находящихся в муниципальной собственности. Подчеркну, что крепость имеет важное значение как для сохранения исторической памяти, так и для использования туристического потенциала Владивостока.

- Депутаты Думы Владивостока регулярно анализируют хозяйственную и финансовую деятельность муниципальных унитарных предприятий (МУПов). На Ваш взгляд, справляются ли городские МУПы с возложенными на них функциями? Приносит ли их деятельность прибыль бюджету Владивостока?

- В целом, такая форма организации хозяйственной деятельности, как муниципальное унитарное предприятие, себя оправдывает. МУПы наделены как полномочиями, так и имуществом, которое используется для решения важных социальных задач. Уборка и благоустройство города, работа общественного транспорта – это то, без чего не может существовать ни один муниципалитет. Конечно, есть МУПы, которые не являются рентабельными. Такие предприятия, на мой взгляд, должны быть ликвидированы.

Но подобные решения стоит принимать взвешенно. Поэтому депутаты Думы Владивостока рассматривают эффективность деятельности каждого МУПа в динамике, выясняют, в чем причина недостаточно эффективной работы. Это необходимо для того, чтобы понимать, принесут ли пользу горожанам дополнительные вложения в деятельность того или иного предприятия, или же полезнее будет ликвидировать данный МУП. На мой взгляд, вопрос депутатского участия в принятии подобных решений необходим.

Фото Думы г. Владивостока.