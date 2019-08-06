Дума Владивостока: "Золотой мандат" вызвал ажиотаж

Интерес к довыборам в Думу Владивостока оказался выше, чем к довыборам в Заксобрание

Довыборы в Думу Владивостока по одномандатному округу №9 могут стать рекордными по количеству людей, претендующих на депутатский мандат. Интерес к «чуркинскому» округу проявили парламентские и непарламентские партии, а также ресурсные самовыдвиженцы.

Хотя довыборы в Думу Владивостока проводятся всего по одному округу, ценность депутатского мандата очень высока. Если новый депутат пополнит фракцию «Единая Россия», то у единороссов будет 22 голоса из 35, а вкупе с вполне лояльными представителями «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» - квалифицированное большинство. Кроме того, не за горами выборы в Законодательное Собрание Приморья, и избрание в Думу Владивостока по «чуркинскому» округу может стать трамплином для будущей политической карьеры.

Подписи вновь «забуксовали»

К концу июля, когда завершился этап выдвижения кандидатов, об участии в выборах уведомили 16 человек. Однако в бюллетене, который избиратели получат 8 сентября, скорее всего будет гораздо меньше фамилий. Зарегистрироваться без сбора подписей могут только представители пяти партий, представленных в Госдуме РФ и Законодательном Собрании Приморья, остальным пришлось собирать подписи избирателей округа. В воскресенье, 4 августа, по итогам проверки подписных листов и документов о выдвижении кандидата избирком уже отказал в регистрации выдвинутому «Партией Роста» Кириллу БАТАНОВУ. Проверка подписных листов других кандидатов должна завершиться в ближайшие день-два.

Пока с уверенностью можно говорить об участии в выборах следующих персон. «Единую Россию» представляет директор АНО «Приморский культурно-исторический центр» Александр ШУРЫГИН, в мае победивший на праймериз «ЕР» по данному округу. Однако ряд наблюдателей полагает, что «согласованным» кандидатом является вовсе не представитель партии власти, а один из самовыдвиженцев – человек с большим опытом работы на выборах. КПРФ выдвинула своим кандидатом преподавателя колледжа ДВФУ Сергея КУЩЕНКО, а ЛДПР отправила защищать честь партии помощника депутата Госдумы Андрея АНДРЕЙЧЕНКО и Власа КОПЕЙКИНА. «Справедливую Россию» на довыборах в гордуму представит индивидуальный предприниматель Григорий ГРЕБЕНЩИКОВ, а «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» - студент Артем ЕСИН.

В игре – только «большие» партии

Отметим, что интерес к довыборам в представительный орган Владивостока оказался выше, чем к довыборам в Законодательное Собрание Приморского края по округу №19. Сменить осужденного к реальному сроку заключения экс-депутата Руслана МАНОКОНОВА изъявили желание только представители партий, уже представленных в ЗС ПК. «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом учителя Марину СЕМИНУ, КПРФ – инструктора краевого отделения партии Анатолия ЕЛИШОВА, ЛДПР – директора ООО «Востокэнерго» Сергея ТУРИЩЕВА. Все трое на момент написания материала уже были зарегистрированы в качестве кандидатов. Кроме них, в выборах намерены участвовать представители «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Сергей МАРИНЕЦ и Валерий ЗИМИН. Непарламентские партии своих кандидатов не выдвигали.

Похожая картина - на выборах в представительные органы Уссурийского и Дальнереченского городских округов, которые также должны состояться в Единый день голосования, 8 сентября. Участие непарламентских партий в этих избирательных кампаниях ограничилось только Уссурийском, где выдвинулись два кандидата от «Партии дела» и один – от «Казачьей партии Российской Федерации». В Октябрьском районе в выборах участвуют только «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, а также самовыдвиженцы. А в Дальнереченске, где на 19 депутатских мест в гордуме нового созыва претендуют 107 человек, более половины из них выдвинуто пятью политическими партиями, представленными в Законодательном Собрании. Отметим, что обладающая большинством в нынешнем созыве «Единая Россия» намерена сделать ставку на действующих депутатов – из 19 ее кандидатов 12, включая председателя Александра ПАВЛОВА, уже имеют опыт депутатской работы.

На фото: Свободных кресел в Думе Владивостока не останется.

Фото Евгении ПРИЙМАК