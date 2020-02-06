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Уволенный судом по иску губернатора Кожемяко мэр района вновь во власти
В Приморье зафиксированы чудеса чиновничьей живучести
Уволенный по решению районного и краевого суда мэр Кавалеровского района Сергей ГАВРИКОВ никуда не ушел из райадминистрации: распоряжением его бывшего первого зама, а ныне – и.о. главы района Игоря ШПИЛЯ, единоросса, Гавриков назначен… и.о. первого заместителя главы района.
Вот так, ничто ему не указ. Вцепился за власть и большую зарплату (первый зам получает около 100 тысяч рублей) намертво. И ничего, что предоставил недостоверные сведения о доходах, ничего, что дорогу до собственного оленника благоустроил за счет бюджета, что обошлось бюджету района, по словам депутата районной Думы Сергея ПЛЕВАКО, в около 400 тысяч рублей. Власть и деньги превыше всего. А иск губернатора к Гаврикову об отстранении его от должности, который удовлетворили суды двух инстанций, побоку. Интересно, что прямые выборы мэра, до того, как был принят краевой закон о выборах глав МО Думами, Гавриков ни разу не выиграл. Все время проигрывал. Так что для Гаврикова то, что его случайно избрали депутаты когда-то мэром района, лишь бы не голосовать за другого кандидата, это был шанс. И он им воспользовался в полной мере.
Фото с сайта kavalerovo.bezformata.com
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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