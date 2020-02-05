Всегда в ногу со временем

Парламент Приморья встретил четвертьвековой юбилей

В минувший четверг, 30 января, в большом зале здания правительства Приморского края собрались депутаты всех шести созывов краевого Законодательного Собрания. Они вспомнили историю становления и развития парламентаризма в регионе, почтили память ушедших коллег, а также обменялись мнениями о том, какие вопросы должны быть в центре внимания депутатов ЗС ПК в будущем.

- Депутаты Думы Приморского края первого созыва начинали работать с чистого листа - нормативной базы в крае в тот период не существовало. А сегодня депутаты шестого созыва работают с законами, количество которых уже перевалило 3-тысячную отметку, - оценил 25-летний путь приморского парламента председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. – К настоящему времени заложена правовая основа для ускоренного социально-экономического развития края. Одновременно, это - и фундамент для полноценных социальных гарантий.

Успехи Приморья – это работа всех созывов

По мнению Александра Ролика, эффективно работать над повышением качества жизни приморцев краевому парламенту помогает налаженное взаимодействие с правительством региона, представителями Приморья в Федеральном Собрании, федеральными органами власти и органами местного самоуправления.

- Достижения последних лет – это, в том числе, результат работы депутатов всех созывов краевого парламента, - добавил председатель ЗС ПК.

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, в 2001 году начавший свою политическую карьеру с избрания в краевой парламент, поблагодарил депутатский корпус за плодотворную совместную работу на благо приморцев.

- Депутаты шестого созыва ведут большую работу по тем социальным проектам, которые сегодня нужны нашему обществу. Совместно нам удается своевременно решить многие вопросы, выделить необходимые бюджетные средства, - отметил Олег Кожемяко. – Надеюсь, что и дальше депутаты продолжат работать в том же темпе, с таким же вниманием относиться к каждой проблеме, слышать людей и делать все, чтобы наш край процветал!

За многолетнюю добросовестную работу, заслуги в реализации государственной политики по социально-экономическому развитию региона, активную законотворческую деятельность медалью «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени Олег Кожемяко наградил председателя ЗС Приморья четвертого и пятого созывов Виктора ГОРЧАКОВА и действующего председателя Законодательного Собрания Александра Ролика. Кроме того, различные краевые награды и знаки отличия из рук губернатора получили депутаты Геннадий ЛАЗАРЕВ, Джамбулат ТЕКИЕВ, Галуст АХОЯН, Александр БЕХТЕР, Сергей ИЩЕНКО, Алексей КОЗИЦКИЙ ,Татьяна КОСЬЯНЕНКО и Александр ЛОСЬ. Знаком отличия «Почетный юрист Приморского края» была награждена начальник правового управления аппарата ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА и представитель губернатора в ЗС ПК Елена СМОЛЬНИКОВА.

Школа парламентской жизни

- Во всех созывах Законодательного Собрания работали и продолжают работать не только высокопрофессиональные и опытные, но и бесконечно преданные родной земле люди. За четверть века было сформировано законодательство, по которому сегодня живет регион, обеспечено правовое поле для решения вопросов экономического и социального развития, - поздравила приморских депутатов представитель ЗС ПК в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА.

Приморские депутаты Госдумы, прошедшие школу парламентаризма в Законодательном Собрании, также сказали немало теплых слов в адрес бывших коллег и сотрудников аппарата краевого парламента.

- Опыт, полученный нами в Законодательном Собрании, позволяет нам эффективно работать в Государственной Думе, - высказался депутат ГД РФ Виктор ПИНСКИЙ. – Сегодня роль законодательной власти повышается – мы видим это по инициативам президента по внесению изменений в Основной Закон.

- У меня есть возможность сравнивать разные созывы Законодательного Собрания, и каждый созыв соответствовал своему времени, - вспомнил историю приморского парламентаризма депутат федерального парламента по округу №62 Сергей СОПЧУК. – Не могу не сказать слова благодарности работникам аппарата Законодательного Собрания и, конечно, нашим избирателям. Очень важно, чтобы мы, депутаты, не разочаровывали своих избирателей теми решениями, которые мы принимаем.

Добавим, что свои поздравления с юбилеем парламента Приморья направили спикеры Совета Федерации и Государственной Думы РФ Валентина МАТВИЕНКО и Вячеслав ВОЛОДИН, а также полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

- От имени глав муниципальных образований хочу поблагодарить вас за совместную работу. Та работа, которая налажена сегодня в Приморском крае между губернатором, правительством, депутатами и органами местного самоуправления, поставлена на правильном уровне. Вопросы, которые возникают, мы решаем сообща, - отметил председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», депутат ГД по 63-му округу Владимир НОВИКОВ.

Поздравить приморских коллег во Владивосток прибыли члены парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» - председатели региональных заксобраний субъектов ДФО. Суть их выступлений сводилась к тому, что Законодательное Собрание Приморья демонстрирует пример ответственной и слаженной работы в интересах избирателей.

Современная история приморского парламентаризма началась 25 января 1995 года, когда к работе приступили депутаты Думы Приморского края первого созыва. За четверть века краевым парламентом проведено более 300 заседаний и принято свыше 3 тысяч законов. Отметим, что за 25 лет поменялось не только название краевого парламента, но и принцип его формирования: с 2006 года Законодательное Собрание формируется на паритетной основе из числа депутатов, избранных по партийным спискам, и тех, кто избирается по одномандатным округам.

На фото: На фото спикеры Законодательного Cобрания Приморья всех созывов. По мнению главы ЗС ПК нынешнего созыва Александра Ролика, достижения последних лет - это, в том числе, результат работы депутатов всех созывов краевого парламента.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



