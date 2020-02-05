Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Всегда в ногу со временем
Парламент Приморья встретил четвертьвековой юбилей
В минувший четверг, 30 января, в большом зале здания правительства Приморского края собрались депутаты всех шести созывов краевого Законодательного Собрания. Они вспомнили историю становления и развития парламентаризма в регионе, почтили память ушедших коллег, а также обменялись мнениями о том, какие вопросы должны быть в центре внимания депутатов ЗС ПК в будущем.
- Депутаты Думы Приморского края первого созыва начинали работать с чистого листа - нормативной базы в крае в тот период не существовало. А сегодня депутаты шестого созыва работают с законами, количество которых уже перевалило 3-тысячную отметку, - оценил 25-летний путь приморского парламента председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. – К настоящему времени заложена правовая основа для ускоренного социально-экономического развития края. Одновременно, это - и фундамент для полноценных социальных гарантий.
Успехи Приморья – это работа всех созывов
По мнению Александра Ролика, эффективно работать над повышением качества жизни приморцев краевому парламенту помогает налаженное взаимодействие с правительством региона, представителями Приморья в Федеральном Собрании, федеральными органами власти и органами местного самоуправления.
- Достижения последних лет – это, в том числе, результат работы депутатов всех созывов краевого парламента, - добавил председатель ЗС ПК.
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, в 2001 году начавший свою политическую карьеру с избрания в краевой парламент, поблагодарил депутатский корпус за плодотворную совместную работу на благо приморцев.
- Депутаты шестого созыва ведут большую работу по тем социальным проектам, которые сегодня нужны нашему обществу. Совместно нам удается своевременно решить многие вопросы, выделить необходимые бюджетные средства, - отметил Олег Кожемяко. – Надеюсь, что и дальше депутаты продолжат работать в том же темпе, с таким же вниманием относиться к каждой проблеме, слышать людей и делать все, чтобы наш край процветал!
За многолетнюю добросовестную работу, заслуги в реализации государственной политики по социально-экономическому развитию региона, активную законотворческую деятельность медалью «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени Олег Кожемяко наградил председателя ЗС Приморья четвертого и пятого созывов Виктора ГОРЧАКОВА и действующего председателя Законодательного Собрания Александра Ролика. Кроме того, различные краевые награды и знаки отличия из рук губернатора получили депутаты Геннадий ЛАЗАРЕВ, Джамбулат ТЕКИЕВ, Галуст АХОЯН, Александр БЕХТЕР, Сергей ИЩЕНКО, Алексей КОЗИЦКИЙ ,Татьяна КОСЬЯНЕНКО и Александр ЛОСЬ. Знаком отличия «Почетный юрист Приморского края» была награждена начальник правового управления аппарата ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА и представитель губернатора в ЗС ПК Елена СМОЛЬНИКОВА.
Школа парламентской жизни
- Во всех созывах Законодательного Собрания работали и продолжают работать не только высокопрофессиональные и опытные, но и бесконечно преданные родной земле люди. За четверть века было сформировано законодательство, по которому сегодня живет регион, обеспечено правовое поле для решения вопросов экономического и социального развития, - поздравила приморских депутатов представитель ЗС ПК в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА.
Приморские депутаты Госдумы, прошедшие школу парламентаризма в Законодательном Собрании, также сказали немало теплых слов в адрес бывших коллег и сотрудников аппарата краевого парламента.
- Опыт, полученный нами в Законодательном Собрании, позволяет нам эффективно работать в Государственной Думе, - высказался депутат ГД РФ Виктор ПИНСКИЙ. – Сегодня роль законодательной власти повышается – мы видим это по инициативам президента по внесению изменений в Основной Закон.
- У меня есть возможность сравнивать разные созывы Законодательного Собрания, и каждый созыв соответствовал своему времени, - вспомнил историю приморского парламентаризма депутат федерального парламента по округу №62 Сергей СОПЧУК. – Не могу не сказать слова благодарности работникам аппарата Законодательного Собрания и, конечно, нашим избирателям. Очень важно, чтобы мы, депутаты, не разочаровывали своих избирателей теми решениями, которые мы принимаем.
Добавим, что свои поздравления с юбилеем парламента Приморья направили спикеры Совета Федерации и Государственной Думы РФ Валентина МАТВИЕНКО и Вячеслав ВОЛОДИН, а также полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
- От имени глав муниципальных образований хочу поблагодарить вас за совместную работу. Та работа, которая налажена сегодня в Приморском крае между губернатором, правительством, депутатами и органами местного самоуправления, поставлена на правильном уровне. Вопросы, которые возникают, мы решаем сообща, - отметил председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», депутат ГД по 63-му округу Владимир НОВИКОВ.
Поздравить приморских коллег во Владивосток прибыли члены парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» - председатели региональных заксобраний субъектов ДФО. Суть их выступлений сводилась к тому, что Законодательное Собрание Приморья демонстрирует пример ответственной и слаженной работы в интересах избирателей.
Современная история приморского парламентаризма началась 25 января 1995 года, когда к работе приступили депутаты Думы Приморского края первого созыва. За четверть века краевым парламентом проведено более 300 заседаний и принято свыше 3 тысяч законов. Отметим, что за 25 лет поменялось не только название краевого парламента, но и принцип его формирования: с 2006 года Законодательное Собрание формируется на паритетной основе из числа депутатов, избранных по партийным спискам, и тех, кто избирается по одномандатным округам.
На фото: На фото спикеры Законодательного Cобрания Приморья всех созывов. По мнению главы ЗС ПК нынешнего созыва Александра Ролика, достижения последних лет - это, в том числе, результат работы депутатов всех созывов краевого парламента.
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Всегда в ногу со временем
- Смешались в кучу села, люди…
- Хабаровский край стал заложником
- Хороль поглотит Ярославку
- Зачем Трутнев едет в Приморье на три дня?
- Конституция и петрушка
- В Правительстве Приморья прошли кадровые кадровые изменения
- "На царство Царь не идёт, его, избавителя, зовёт страждущий народ"
- Конституция - дело поправимое
- На краевом манеже - всё те же
Новости раздела
- Всегда в ногу со временем
- Смешались в кучу села, люди…
- Хабаровский край стал заложником
- Хороль поглотит Ярославку
- Зачем Трутнев едет в Приморье на три дня?
- Экс-кандидат в губернаторы отжигает на Чуркине
- Конституция и петрушка
- В Правительстве Приморья прошли кадровые кадровые изменения
- "На царство Царь не идёт, его, избавителя, зовёт страждущий народ"
- Конституция - дело поправимое
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня
- 80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин
- Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- Только 4% жителей Дальнего Востока полностью устраивает получаемая зарплата
- Стал известен новый срок запуска отелей "Хаятт" во Владивостоке
- В Приморье для аптек установили пониженную налоговую ставку
- Хабаровский край стал заложником
- Возобновлено вертолетное сообщение с северными Курилами
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов