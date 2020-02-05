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Смешались в кучу села, люди…
Создание муниципальных округов в Приморье привело к появлению «рассерженных горожан»
Форсированное объединение сельских территорий в муниципальные округа все чаще вызывает недовольство со стороны населения. Главными противниками реформы стали городские поселения – им есть что терять в случае упразднения. Причем в Шкотовском районе может быть создан прецедент, когда воля жителей и органов местного самоуправления окажется сильнее планов по централизации.
В настоящее время в составе Шкотовского района насчитывается два городских (Смоляниновское и Шкотовское) и пять сельских поселений (Новонежинское, Подъяпольское, Романовское, Центральненское, Штыковское). Административным центром Шкотовского района является поселок Смоляниново, однако исторически районная администрация располагается в Большом Камне.
К концу января наиболее активно против преобразования Шкотовского района в муниципальный округ выступали жители Шкотовского и Смоляниновского городских поселений. Основной аргумент против объединения – опасение, что ресурсами более развитого экономически городского поселения в рамках муниципального округа придется поделиться с сельскими поселениями. Однако и в других поселениях с усилением зависимости от принимаемых на уровне района решений согласны далеко не все.
- При создании муниципального округа глава нашего поселения «пишет заявление» и по факту встраивается в районную администрацию. То есть становится исполнителем того, что ему скажут сверху, а не выразителем воли жителей. Хотя на практике разногласия между поселением и районом по различным вопросам возникают регулярно, - рассказал газете «Золотой Рог» депутат муниципального комитета Штыковского сельского поселения Виталий АБРАШИТОВ. Однако, уточнил депутат, большинство его коллег и жители Штыково высказались за преобразование района в округ, считая, что село получит выгоду от экономии средств на содержание органов власти поселения.
Дальнейший ход реформы МСУ в Шкотовском районе будет зависеть также от позиции депутатов муниципальных комитетов тех поселений, где жители на публичных слушаниях активно высказывались против создания муниципального округа, а также от районной думы. Только после ее решения законопроект о преобразовании муниципалитета может быть вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморья.
Досье "Золотого Рога": Пункт 3.1-1 статьи 13 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» устанавливает, что в случае, если население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется.
Объединение поселений в муниципальный округ уже осложнило политическую ситуацию в другом районе Приморья – Хорольском. 29 января депутаты краевого Заксобрания большинством голосов одобрили реформу – несмотря на то, что жители одного из четырех поселений Хорольского района (Ярославского городского) осенью прошлого года выходили на митинги против административной реформы, а в ноябре четко обозначили свою позицию на публичных слушаниях. В декабре семь депутатов муниципального комитета Ярославского ГП, включая председателя, досрочно сложили полномочия, не желая принимать какое-либо решение по поводу создания муниципального округа. В результате мунком стал неправомочным, а поселение осталось без утвержденного бюджета на 2020 год.
Неофициально местные политики заявляют: за последние годы районная администрация в Хороле «оптимизировала» в поселке Ярославском практически все социальные учреждения и тормозила участие поселка в государственных программах. Кроме того, в 2014 году Ярославское городское поселение с населением около 10 тысяч человек в соответствии с распоряжением правительства РФ № 1398-р было включено в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Будет ли осуществляться федеральная поддержка в новых условиях, пока неясно.
В то же время, в администрации Приморья уверяют, что создание мунокруга не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.
«Принятое депутатами решение особенно важно для Хорольского муниципального района, поскольку накануне Нового года депутаты муниципального комитета поселка городского типа Ярославский сложили полномочия и так и не приняли бюджет на 2020 год. В результате уже сейчас поселок живет по 1/12 части от бюджета предыдущего года, что не позволило, во-первых, проиндексировать зарплаты бюджетникам соразмерно инфляции, а во-вторых, не дает реализовывать социально важные проекты, на которые в этом году запланировано направить около 36 млн руб. из краевого бюджета. Вступление в силу закона позволит округу принять краевые деньги и начать работу на благо жителей поселка Ярославский», – подчеркнул директор департамента внутренней политики Приморья Даниил ГОНЧАРУК.
Напомним, что в настоящее время в Приморском крае создано пять муниципальных округов – Анучинский, Пограничный, Чугуевский, Октябрьский и Хорольский.
На фото: Оптимизация муниципалитетов в регионах проводится в основном по принципу: нищих подселяют к бедным.
Фото из архива
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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