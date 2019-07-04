www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 58.94 р.
EUR: 71.6 р. 10 CNY: 92.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Выборы разнообразят довыборами

04 Июля 2019, 11:40 | Приморье

В конце июня начался период выдвижения кандидатов на местных выборах в нескольких городах и районах Приморья, а также на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по округу №19.

Очередные выборы муниципальных депутатов назначены на 8 сентября в Уссурийске, Дальнереченске и Октябрьском районе. Во всех трех муниципалитетах новые составы местных дум сформируют исключительно по одномандатным округам. В Уссурийске, где будет распределено наибольшее количество мандатов (26), выдвижение кандидатов началось 24 июня. Крайний срок выдвижения и сдачи документов для регистрации в качестве кандидата – 29 июля. На принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации отводится 10 дней. Агитационная кампания в СМИ стартует с 10 августа. 

Кроме того, в нескольких муниципалитетах запланированы довыборы в местные представительные органы по одному-двум округам. Наиболее значимой считается избирательная кампания по довыборам в Думу Владивостока по одномандатному округу №9. На данный момент с кандидатами уже определились «Единая Россия», на праймериз которой в конце мая победил экс-глава администрации Первомайского района города Александр ШУРЫГИН, КПРФ, которую представит преподаватель физики в колледже ДВФУ Сергей КУЩЕНКО, и «Партия роста», делегировавшая на выборы соратника экс-мэра Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО Кирилла БАТАНОВА. Последнему для регистрации в качестве кандидата придется собирать подписи избирателей округа. Официальное выдвижение кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР на вакантном округе ожидается в первые дни июля.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ЗС ПК  выборы 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]