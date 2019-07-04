Выборы разнообразят довыборами

В конце июня начался период выдвижения кандидатов на местных выборах в нескольких городах и районах Приморья, а также на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по округу №19.

Очередные выборы муниципальных депутатов назначены на 8 сентября в Уссурийске, Дальнереченске и Октябрьском районе. Во всех трех муниципалитетах новые составы местных дум сформируют исключительно по одномандатным округам. В Уссурийске, где будет распределено наибольшее количество мандатов (26), выдвижение кандидатов началось 24 июня. Крайний срок выдвижения и сдачи документов для регистрации в качестве кандидата – 29 июля. На принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации отводится 10 дней. Агитационная кампания в СМИ стартует с 10 августа.

Кроме того, в нескольких муниципалитетах запланированы довыборы в местные представительные органы по одному-двум округам. Наиболее значимой считается избирательная кампания по довыборам в Думу Владивостока по одномандатному округу №9. На данный момент с кандидатами уже определились «Единая Россия», на праймериз которой в конце мая победил экс-глава администрации Первомайского района города Александр ШУРЫГИН, КПРФ, которую представит преподаватель физики в колледже ДВФУ Сергей КУЩЕНКО, и «Партия роста», делегировавшая на выборы соратника экс-мэра Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО Кирилла БАТАНОВА. Последнему для регистрации в качестве кандидата придется собирать подписи избирателей округа. Официальное выдвижение кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР на вакантном округе ожидается в первые дни июля.