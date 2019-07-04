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Без вариантов
У местных депутатов в Приморье стало еще меньше возможностей для импровизации при выборе мэра
Вместо возвращения прямых выборов глав муниципалитетов в Приморье принимаются решения, направленные на усиление контроля за конкурсными процедурами. Это доказывает практика Уссурийска и Арсеньева, где в ближайшие месяцы должны состояться конкурсы на замещение должности градоначальника.
Напомним, что в Арсеньевском городском округе избрать мэра по конкурсу попытаются уже во второй раз. Предыдущая попытка в конце мая привела к скандалу и расколу внутри местного отделения «Единой России». После того, как оба предложенных конкурсной комиссией кандидата - Владимир АВАГИМЯН и Александр ТОЛСТУНОВ - не получили необходимого количества голосов от коллег и официально отказались от участия в конкурсе, была достигнута договоренность о проведении повторного конкурса на замещение должности главы АГО. Обязанности главы города на данный момент продолжает исполнять Владимир ПИВЕНЬ.
Ожидается, что новый конкурс в Арсеньеве объявят в начале июля, после завершения формирования конкурсной комиссии. Однако прежде, чем дать официальный старт повторным непрямым выборам, муниципальные депутаты в среду, 26 июня, внесли изменения в Положение о порядке проведения конкурса. И судя по содержанию поправок, они призваны пред-
отвратить повторение сценария прошлого конкурса. Как и прежде, решение об избрании кандидата на пост главы Арсеньева должно быть принято большинством от установленной численности депутатов - то есть, поддержать его должны не менее 11 парламентариев из 21. Но в случае, если ни один из предложенных комиссией кандидатов не наберет нужного числа голосов, повторное голосование пройдет по единственной кандидатуре - того, кто получил больше всех голосов в «первом туре». Безальтернативное голосование проведут и в том случае, если все кандидаты, кроме одного, возьмут самоотвод перед голосованием в гордуме.
25 июня конкурс на замещение должности главы объявили еще в одном крупном городе Приморья - Уссурийске. Документы от желающих занять пост главы городского округа будут приниматься с 1 по 25 июля. Интересно, что первый этап конкурса запланирован на 6 сентября, а второй, решающий, проведут уже после очередных выборов муниципальных депутатов, 10 сентября. Голосовать по кандидатурам на пост главы будет уже новая Дума Уссурийска, поэтому для действующего главы администрации УГО Евгения КОРЖА такое расписание конкурса - стимул сформировать лояльный себе депутатский корпус. Добавим, что перед объявлением конкурса уссурийские депутаты во втором и третьем чтении одобрили поправки в местный устав, заменив тайное голосование по предложенным конкурсной комиссией кандидатурам на пост главы открытым.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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