Больше возможностей для Приморья

Депутаты ЗС ПК одобрили создание правительства края и рассчитывают на эффективность будущих министров

Июньская сессия Законодательного Собрания Приморья во многом была посвящена вопросам взаимодействия с исполнительной властью. Депутаты дали старт реформе краевой администрации, которая завершится 1 января 2020 года с началом работы правительства Приморского края.

Кроме того, законодатели проанализировали исполнение краевого бюджета по итогам 2018 года. Важные решения приняты и в сфере социальной политики: расширен перечень получателей демографических пособий и «подъемных» выплат для педагогов.

Устав повысит эффективность

Поправки в Устав Приморского края, принятые депутатами Законодательного Собрания 26 июня, стали первым документом в рамках масштабной реформы органов исполнительной власти Приморья.

- Суть изменений - создание правительства Приморского края. Это не просто смена вывески. Крупные департаменты с широкой сетью подведомственных учреждений станут министерствами, - напомнила первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА, представившая депутатам законопроект. – Никаких дополнительных финансовых ресурсов на реформирование не потребуется, поскольку законодательство РФ четко регламентирует норматив расходов на содержание органов власти.

- Мы неоднократно подчеркивали необходимость повышения эффективности управления регионом. Мы говорим об этом, когда анализируем деятельность тех или иных департаментов, исполнение государственных программ, - подчеркнул председатель комитета ЗС по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ. – Сегодня сделан только первый шаг – изменение системы управления на уровне вице-губернаторов. До конца года депутатам будут представлены дополнительные документы, которые позволят лучше понять, как изменятся критерии эффективности работы краевых чиновников. Необходимо усилить личную ответственность людей за принимаемые решения.

- Каждый руководитель, приходя на новое место работы, начинает с чистого листа. И чтобы потом спрашивать с человека, нужно сначала дать ему возможность что-то сделать. В данном случае мы даем возможность новому губернатору реформировать систему управления краем, - призвал поддержать поправки в Устав руководитель фракции КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ.

- У новой команды есть достижения, и их достаточно много. Теперь необходимо обеспечить механизмы и инструменты, которые позволят сделать прорывные шаги по развитию Приморского края, - считает руководитель фракции «Единая Россия» Сергей СЛЕПЧЕНКО.

- Принятый закон направлен на совершенствование системы государственного управления Приморского края. Полагаю, что он сможет повысить эффективность работы органов исполнительной власти и их руководителей, создаст дополнительную мотивацию для привлечения к работе в органах власти высококвалифицированных специалистов. По такому принципу работает большинство регионов России. Уверен, что инициатива губернатора Олега КОЖЕМЯКО принесет в короткий срок свои положительные результаты, - подвел итог обсуждению председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

По итогам голосования Устав Приморского края в новой редакции был практически единогласно одобрен депутатами Законодательного Собрания. Следующим этапом административной реформы станет приведение в соответствие с Уставом более 400 краевых законов и нормативных актов. Приступить к своей работе новая структура – правительство Приморского края – должна с 1 января 2020 года.

- Принятие данного решения позволит повысить эффективность работы исполнительной власти. Министерства получат больший функционал и возможность принимать ответственные решения. Губернатор сможет заниматься другими, более глобальными, вопросами, - считает председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ.

Важен каждый ребенок

Краевой парламент продолжает работу по расширению перечня мер социальной поддержки жителей Приморья. В ходе очередного заседания депутаты ЗС ПК одобрили введение дополнительных мер поддержки для многодетных семей, одобрив изменения в краевой закон «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края». Если раньше выплата в размере 13860 рублей назначалась приморским семьям только в случае рождения третьего ребенка, то теперь правом на данное пособие будут обладать семьи, где родится, либо будет усыновлен (удочерен), четвертый и последующие дети. Платить пособие на каждого из этих детей будут до достижения ими возраста трех лет.

- Главный посыл закона – выплата будет выделяться не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка – в том числе, усыновленного. Денежные средства уже предусмотрены в структуре краевого бюджета с частью федерального софинансирования, - отметил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС. – Мы считаем, что это должно повлиять на демографическую ситуацию в крае. В конце этого года депутаты планируют проанализировать, как работает новая мера поддержки.

Еще одна важная социальная инициатива, одобренная на июньском заседании, предполагает увеличение количества педагогических работников, получающих «подъемные» в рамках принятых в конце 2018 года законов. Если раньше «подъемные» получали только специалисты, впервые устроившиеся на работу в школу или дошкольную образовательную организацию в течение трех лет со дня окончания очного отделения вуза или колледжа, то теперь выплату смогут получить и те, кто был вынужден перейти на заочную форму обучения, а также те, кто был трудоустроен в образовательные организации на должности педагогических работников по срочному трудовому договору. Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты осуществляется в период с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года в отношении молодых специалистов, трудоустроившихся в краевые и муниципальные образовательные организации после 1 июня 2018 года.

Кроме того, парламент Приморья принял обращение к Министру науки и высшего образования РФ Михаилу КОТЮКОВУ по контрольным цифрам приема в Дальневосточный федеральный университет на 2020-2021 учебный год. Речь идет о педагогических специальностях, а также о специальностях в сфере кораблестроения, информатики и востоковедения. Депутаты подчеркивают, что увеличение количества студентов, обучающихся по приоритетным для Приморья направлениям, положительно повлияет на развитие Приморского края и Дальнего Востока в целом.

Правила охраны природы уточнят

Развитию ряда отраслей экономики Приморья должен помочь законопроект, который предусматривает возможность изменения границ или упразднения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Документ был одобрен депутатами ЗС ПК.

Как пояснил председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ, в настоящее время вопросы, касающиеся изменения границ или упразднения ООПТ регионального значения, не регулируются ни федеральной, ни краевой нормативно-правовой базой. Поправки, разработанные комитетом, расширяют полномочия администрации Приморского края в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения. С их вступлением в силу органы исполнительной власти Приморья также смогут принимать решения об изменении границ краевых ООПТ и их упразднении.

Согласно проекту закона, причиной для изменения границ особо охраняемой природной территории краевого значения может послужить необходимость увеличения ее площади. Исключить из состава ООПТ часть территории можно будет только в том случае, если расположенные на ней природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Сейчас в Приморье насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В их числе - один природный парк площадью 9,5 тыс. га, десять заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,5 тыс. га. Большая часть этих территорий создавалась очень давно, начиная с 70-х годов прошлого века.

- Перечень особо охраняемых природных территорий нужно приводить в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. При этом мы не ведем речь о том, чтобы повсеместно ликвидировать памятники природы. Мы выступаем за то, чтобы дать возможность краевым властям оценивать ситуацию по тем или иным охраняемым природным объектам, и в случае необходимости принимать изменения, - обозначил позицию депутатского корпуса депутат Сергей Слепченко.

Он также отметил, что принятия закона ждут аквакультурные хозяйства, которые арендуют участки в границах морских памятников природы.

- Сейчас эти компании не могут законно осуществлять свою деятельность, поскольку рыбоводные участки, находящиеся в их пользовании, налагаются на особо охраняемые природные территории. Хотя мы понимаем, что марикультура и рыболовство, если они осуществляются законными методами и с соблюдением всех правил, не наносят вред экологии. Кроме того, не надо забывать, что обсуждаемый законопроект не отменяет необходимость проведения обоснования и экологической экспертизы той или иной деятельности, - сказал Сергей Слепченко.

КРОМЕ ТОГО

Профицит всегда к месту

Июньская сессия ЗС ПК стала своего рода исключением – на ней не корректировался бюджет Приморского края на текущий год. На этот раз основным финансовым вопросом стал отчет об исполнении бюджета Приморья за 2018 год, который парламентариям представила первый заместитель главы региона Вера Щербина. По ее словам, исполнение бюджета по доходам в прошлом году составило 116,5 млрд рублей, по расходам – 100,7 млрд рублей.

- Фактический профицит – более 15 млрд рублей. Этим средствам, которые остались в качестве переходящих остатков, мы нашли применение уже в текущем году, - подчеркнула Вера Щербина. – Кроме того, дополнительно к утвержденному бюджету в 2018 году было привлечено 14 млрд рублей федеральных средств. Эти средства остались в регионе и работают на развитие его экономики.

Большинством голосов депутаты утвердили закон об исполнении бюджета-2018. В то же время, председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН обратил внимание властей региона на недостаточное исполнение бюджетных назначений по таким направлениям, как обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, ремонт дорог и строительство мостов.

На фото: На прошедшем заседании ЗС ПК законодательная власть края согласилась с предложением власти исполнительной радикально усовершенствовать систему управления краем.

Фото Александра МАСЛЯНКО