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"Красный губернатор" уехал в столицу, забыв о дольщиках

03 Декабря 2019, 09:38 | Приморье

Стороннему наблюдателю действия Андрея Ищенко могут показаться попыткой сбежать от накопившихся у него в Приморском крае проблем

 

Депутат приморского парламента и владелец строительного бизнеса Андрей ИЩЕНКО, в последние недели то и дело напоминающий о себе эпатажными поступками, предпринял автомобильную экспедицию в Москву. Несмотря на принятое месяц назад решение об исключении Ищенко из рядов КПРФ, по прибытии в столицу он надеется встать на учет в столичной партийной организации.

«Давно мечтал проехать на своей автомашине через всю страну. И решил это сделать сейчас, когда проблем столько, что хоть волком вой», - прокомментировал у себя в соцсетях импровизированный автопробег Ищенко.

Действительно, стороннему наблюдателю действия «красного губернатора» могут показаться попыткой сбежать от накопившихся в Приморье проблем. Главная из которых – соблюдение обязательств перед дольщиками. О том, что с деловой этикой у Ищенко не все гладко, «Золотой Рог» уже сообщал. И хотя висевший с лета долг перед подрядчиками принадлежащая депутату компания «Аврора-строй» погасила, в начале октября прокуратура Приморского края вынесла Ищенко предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов, потребовав дополнительных мер к завершению строительно-монтажных работ на ЖК «Сафонов» во Владивостоке.

Прокуратура видит риски несвоевременного ввода ЖК в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам. Как следует из документа, на строительство объекта были привлечены средства 209 граждан на сумму около 370 млн рублей. Первоначальный срок передачи квартир дольщикам – третий квартал 2018 года – неоднократно сдвигался. Причем в настоящее время «Аврора-строй» обратилась в администрацию Владивостока за очередным продлением разрешения на строительство – на сей раз до 31 мая 2020 года. Степень готовности объекта сам Ищенко оценивает в 85%, а необходимую для завершения строительства сумму – в 35 млн рублей. Но при этом жалуется в соцсетях, что его «семейный бизнес» убивают «руками чиновников», которые якобы угрожают ему уголовной ответственностью за бесконечные переносы сроков сдачи дома.

Другой ранее анонсированный проект компании, жилой комплекс «Гагарин» на Черемуховой (впоследствии переформатирован в проект ЖК «Черемушки» за зданием Первомайского районного суда), стал предметом разбирательства в суде еще на стадии эскиза. В начале 2019 года прокуратура Первомайского района Владивостока обратила внимание на то, что на сайте gagarin.aurora-stroy.ru инвестиционно-строительной компании «Аврора-строй», связанной с Ищенко, была размещена информация о продаже квартир в ЖК «Гагарин», хотя разрешение на строительство этого дома получено не было. Надзорный орган усмотрел в этом нарушение и передал материалы дела в управление Федеральной антимонопольной службы. УФАС дело прекратила, не усмотрев нарушений со стороны ИСК «Аврора-строй», и теперь прокуратура пытается добиться возобновления производства по делу через арбитраж. 24 октября АС Приморья не нашел оснований для возобновления проверки по материалам прокуратуры, но 5 декабря вопрос вновь рассмотрит апелляционная инстанция.

На фото: «Давно мечтал проехать на своей автомашине через всю страну. И решил это сделать сейчас, когда проблем столько, что хоть волком вой», - прокомментировал у себя в соцсетях импровизированный автопробег Ищенко.

Фото из архива

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Аврора-строй  УФАС  ищенко 



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