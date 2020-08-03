www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.43 р. 100 JPY: 70.19 р.
EUR: 87.29 р. 10 CNY: 10.52 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты

03 Августа 2020, 14:47 | Приморье

Впервые с 2011 года у председателя Заксобрания Приморья появится второй заместитель

На очередном заседании краевого парламента 29 июля новым вице-спикером ЗС ПК был избран Джамбулат ТЕКИЕВ.

Джамбулат Текиев является одним из наиболее опытных депутатов ЗС Приморья. Он уже занимал пост вице-спикера краевого парламента в третьем (с 2004 по 2006 годы) и четвертом (с 2006 по 2011 годы) созывах Законодательного Собрания – к слову, тогда заместителей председателя тоже было двое; а в пятом созыве ЗС ПК (2011-2016 годы) совмещал обязанности заместителя председателя парламента Приморского края и руководителя комитета по региональной политике и законности. На первом заседании действующего созыва ЗС Приморья в 2016 году на пост председателя Законодательного Собрания был избран Александр РОЛИК, а пост единственного вице-спикера занял Сергей КУЗЬМЕНКО. Джамбулат Текиев сохранил за собой руководство комитетом по региональной политике и законности, позже переименованного в комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.

Однако в марте 2020 года в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания» был откорректирован – в нем предусмотрели возможность увеличения количества заместителей председателя, но с условием – получать зарплату имеет право только один из них. Однако на время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, депутаты решили повременить с кадровыми вопросами. Голосование по избранию второго вице-спикера состоялось на последнем перед летними каникулами заседании, 29 июля. Важно, что Джамбулат Текиев останется председателем комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. А уже через год с небольшим, в сентябре 2021 года, должны состояться очередные выборы в краевой парламент.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: голосование  законодательное собрание  приморский край  спикер 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]