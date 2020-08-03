Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты

Впервые с 2011 года у председателя Заксобрания Приморья появится второй заместитель

На очередном заседании краевого парламента 29 июля новым вице-спикером ЗС ПК был избран Джамбулат ТЕКИЕВ.

Джамбулат Текиев является одним из наиболее опытных депутатов ЗС Приморья. Он уже занимал пост вице-спикера краевого парламента в третьем (с 2004 по 2006 годы) и четвертом (с 2006 по 2011 годы) созывах Законодательного Собрания – к слову, тогда заместителей председателя тоже было двое; а в пятом созыве ЗС ПК (2011-2016 годы) совмещал обязанности заместителя председателя парламента Приморского края и руководителя комитета по региональной политике и законности. На первом заседании действующего созыва ЗС Приморья в 2016 году на пост председателя Законодательного Собрания был избран Александр РОЛИК, а пост единственного вице-спикера занял Сергей КУЗЬМЕНКО. Джамбулат Текиев сохранил за собой руководство комитетом по региональной политике и законности, позже переименованного в комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.

Однако в марте 2020 года в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания» был откорректирован – в нем предусмотрели возможность увеличения количества заместителей председателя, но с условием – получать зарплату имеет право только один из них. Однако на время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, депутаты решили повременить с кадровыми вопросами. Голосование по избранию второго вице-спикера состоялось на последнем перед летними каникулами заседании, 29 июля. Важно, что Джамбулат Текиев останется председателем комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. А уже через год с небольшим, в сентябре 2021 года, должны состояться очередные выборы в краевой парламент.