Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты
Впервые с 2011 года у председателя Заксобрания Приморья появится второй заместитель
На очередном заседании краевого парламента 29 июля новым вице-спикером ЗС ПК был избран Джамбулат ТЕКИЕВ.
Джамбулат Текиев является одним из наиболее опытных депутатов ЗС Приморья. Он уже занимал пост вице-спикера краевого парламента в третьем (с 2004 по 2006 годы) и четвертом (с 2006 по 2011 годы) созывах Законодательного Собрания – к слову, тогда заместителей председателя тоже было двое; а в пятом созыве ЗС ПК (2011-2016 годы) совмещал обязанности заместителя председателя парламента Приморского края и руководителя комитета по региональной политике и законности. На первом заседании действующего созыва ЗС Приморья в 2016 году на пост председателя Законодательного Собрания был избран Александр РОЛИК, а пост единственного вице-спикера занял Сергей КУЗЬМЕНКО. Джамбулат Текиев сохранил за собой руководство комитетом по региональной политике и законности, позже переименованного в комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.
Однако в марте 2020 года в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания» был откорректирован – в нем предусмотрели возможность увеличения количества заместителей председателя, но с условием – получать зарплату имеет право только один из них. Однако на время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, депутаты решили повременить с кадровыми вопросами. Голосование по избранию второго вице-спикера состоялось на последнем перед летними каникулами заседании, 29 июля. Важно, что Джамбулат Текиев останется председателем комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. А уже через год с небольшим, в сентябре 2021 года, должны состояться очередные выборы в краевой парламент.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты
- В Кавалерово стартовала кампания по выборам главы Кавалеровского городского поселения
- Транзит власти в одном из крупнейших городов Приморья завершат к осени
- Главу Кавалерово выберут 13 сентября
- Прощание с протестом
- Прием заявлений на участие в голосовании в Приморье завершается 21 июня
- Жители Приморья могут выбрать любой участок для голосования
- Участки для голосования за поправки в Конституцию оборудуют на открытом воздухе в Приморье
- Голосуй сердцем и мышью
- Город авиаторов зашел на второй круг
Новости раздела
- Новый вице-спикер ЗС ПК – с должностью, но без зарплаты
- В Кавалерово стартовала кампания по выборам главы Кавалеровского городского поселения
- Во всем виноват COVID-19: Приморье потеряло 5 миллиардов рублей
- COVID-19 обглодал бюджеты-20
- Наводящие тишину
- Эмиссар Жириновского направлен спасать Хабаровский край
- "Проблемы есть, но мы их решаем"
- Транзит власти в одном из крупнейших городов Приморья завершат к осени
- Главу Кавалерово выберут 13 сентября
- Прощание с протестом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Награда за большое сердце
- Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
- Перенесшим коронавирус помогут поправить здоровье
- Победители и лауреаты "Живой тайги"—2020 встретятся на Школе экологической журналистики в следующем году
- Российским семьям могут перечислить еще одну материальную поддержку на детей
- Экс-кандидат в президенты России назвала рублевых вкладчиков "идиотами"
- Во Владивостоке на центральной дороге ночью приступят к асфальтированию
- В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
- Наводящие тишину
- Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы