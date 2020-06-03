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Участки для голосования за поправки в Конституцию оборудуют на открытом воздухе в Приморье
Голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение 7 дней в Приморье. Жители края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день, определенный для проведения плебисцита, – 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня. Для этого в городах и районах оборудуют специальные открытые площадки. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко в среду, 3 июня.
В ходе совещания было отмечено, что Роспотребнадзор уже направил в муниципалитеты согласованные с Центральной избирательной комиссией РФ рекомендации по проведению голосования – для избирательных комиссий, участников голосования, наблюдателей и представителей СМИ.
Олег Кожемяко подчеркнул, что одно из важнейших условий для проведения голосования – улучшение эпидемиологической обстановки.
«Мы еще отдельно проведем селектор по этой теме после того, как будет принято решение об обеспечении граждан средствами индивидуальной защиты на участках, установке палаток, обеспеченных электроэнергией, связью. Наша задача – сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», – заявил губернатор.
Отметим, согласно рекомендациям ЦИК России, в досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. В работе разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления, способные обеспечить защиту в случае неблагоприятных погодных условий.
На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию» между людьми на территории избирательных участков и предназначенных для голосования площадках, должна быть нанесена соответствующая разметка. На расстоянии не менее 1,5 метра рекомендуется располагать и всю мебель, технологическое оборудование, в том числе столы для членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования, стулья для наблюдателей и представителей СМИ.
На месте голосования и вблизи них должны быть размещены специальные информационные стенды (памятки) с рекомендациями по профилактике заражения инфекцией.
Напомним, Президент страны Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Всего в основной закон страны внесено почти 500 поправок, которые затрагивают основные сферы жизни граждан.
Приморцы могут задать вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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