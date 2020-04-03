www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Будьте здоровы
Распечатать

Президент России Путин продлил нерабочие дни до конца апреля из-за коронавируса

03 Апреля 2020, 00:03 | Приморье

Президент России выступил с телеобращением к гражданам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни, то есть по 30 апреля включительно.

В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска. При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме.

1 апреля с предложением о продлении нерабочего периода на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Сам президент на этом совещании признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 «усложняется». 2 апреля оперштаб по борьбе с инфекцией объявил, что в стране выявлен еще 771 случай заражения, сообщает РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: карантин  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  самоизаляция  коронавирус  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  Путин 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]