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Президент России Путин продлил нерабочие дни до конца апреля из-за коронавируса
Президент России выступил с телеобращением к гражданам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни, то есть по 30 апреля включительно.
В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска. При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме.
1 апреля с предложением о продлении нерабочего периода на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Сам президент на этом совещании признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 «усложняется». 2 апреля оперштаб по борьбе с инфекцией объявил, что в стране выявлен еще 771 случай заражения, сообщает РБК.
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