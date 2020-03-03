Учесть всё, что важно для граждан

Депутаты Приморья одобрили рост бюджетных расходов по ключевым направлениям

Масштабная бюджетная корректировка стала главным итогом очередной сессии Законодательного Собрания Приморья, состоявшейся 26 февраля. За счет остатков средств, перешедших с прошлого года, будут значительно увеличены расходы краевого бюджета практически по всем госпрограммам.

Кроме того, в 2020 году в Приморье продолжат расширять перечень мер социальной поддержки льготных категорий граждан.

Дефицит обеспечен ресурсами

На февральском заседании депутаты Законодательного Собрания внесли первую в 2020 году корректировку в бюджет Приморского края. Как уточнила, представляя законопроект, председатель правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА, необходимость изменений обусловлена необходимостью отразить в бюджете-2020 дополнительные поступления из федерального бюджета на сумму свыше 800 млн рублей, а также остатки финансовых средств, перешедшие с прошлого года, которые позволят увеличить расходы краевой казны в текущем на 15,6 млрд рублей.

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составят: по доходам - 137,6 млрд рублей, по расходам - 157,3 млрд рублей, дефицит бюджета составит 19,7 млрд рублей.

- Для покрытия дефицита есть источники, есть ресурсы. Никаких заимствований мы не планируем, - подчеркнула Вера Щербина.

Дополнительные расходы бюджета-2020 в основном пойдут на финансирование уже действующих и новых мер социальной поддержки. Более 5 млрд рублей дополнительно направят на здравоохранение – закупки медоборудования, текущий и капитальный ремонт медучреждений, лекарственное обеспечение граждан. Увеличены средства на строительство и ремонт школ и детских садов, на развитие культуры и спорта. Дорожный фонд Приморского края пополнится на 1,5 млрд рублей. На 4,5 млрд рублей увеличатся межбюджетные трансферты, в том числе 1 млрд рублей выделят в качестве дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Совокупный объем поддержки муниципалитетов из краевого бюджета превысит отметку в 40 млрд рублей.

- Правительством края предложены значительные изменения в бюджете. Можно сказать, что нам предложен новый финансовый документ, в котором, помимо увеличения доходов, были перераспределены средства – изменения коснулись 17 из 20 госпрограмм Приморского края, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – Наибольший объем увеличения – по госпрограммам в сферах здравоохранения, образования, транспорта, обеспечения жильем и качественными услугами ЖКХ. В 2020 году значительные средства будут направлены на достройку социальных объектов. Кроме того, увеличены расходы на меры поддержки незащищенных слоев населения, решение проблемы обманутых дольщиков, ремонт дорог. Беспрецедентно большая сумма дополнительно выделяется муниципалитетам.

По итогам обсуждения депутаты ЗС ПК большинством голосов одобрили корректировку бюджета-2020 сразу в трех чтениях. Аналогично парламентарии провели корректировку бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В новой редакции бюджета ТФОМС также учтены переходящие с прошлого года остатки финансовых средств, которые позволят покрыть дефицит в 400 млн рублей. С учетом вносимых изменений доходы бюджета ТФОМС в 2020 году составят 33,3 млрд рублей, расходы – 33,7 млрд рублей.

- Бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам, а после корректировки общий объем доходов и расходов возрастет на 6%. Это говорит о том, что денег на обслуживание пациентов – жителей Приморского края – будет больше, - отметил заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий ЛАЗАРЕВ. – Также мы отмечаем значительное сближение страховых компаний с пациентами. Это будет способствовать лучшему качеству медицинского обслуживания населения.

Лечить приморцев будут в Приморье

26 февраля краевой парламент одобрил в итоговом чтении законопроект «О предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан в Приморском крае». Новая мера социальной поддержки введена для реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла, неработающих граждан, имеющих почетные звания СССР, РСФСР или РФ, а также неработающих бывших персональных пенсионеров союзного, республиканского и местного значения. Под действие законопроекта попадают также почетные граждане Приморского края и муниципальных образований, достигшие 70-летнего возраста, а также одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже величины прожиточного минимума старше 70 лет.

Раз в три года они смогут за счет средств краевого бюджета пройти лечение в санатории при наличии для этого медицинских показаний.

- Ко второму чтению в комитет поступили поправки от губернатора. Они устанавливают порядок определения очередности предоставления путевок, а также возможность внеочередного получения данной меры поддержки, - проинформировала коллег председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО.

По итогам обсуждения депутаты ЗС ПК приняли решение поддержать законопроект с учетом предложенных поправок. Благодаря этому уже в 2020 году приморские льготники смогут бесплатно поправить здоровье в санаториях региона.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.