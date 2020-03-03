В Приморье ждут денег "на Конституцию"

В минувшую пятницу ЦИК принял решения, связанные с организацией и проведением общероссийского голосования, а также с финансированием данного процесса. На подготовку к плебисциту выделено 14,8 млрд рублей – не позднее 4 марта Центризбирком распределит эти средства по избирательным комиссиям регионов, а те, в свою очередь, нижестоящим избиркомам.

- Территориальным избирательным комиссиям (ТИК) в Приморском крае специальные банковские счета, необходимые для получения федерального финансирования, были открыты еще в конце января, - рассказал «Золотому Рогу» источник в крайизбиркоме Приморья.

Также ЦИК одобрил проект положения о правилах подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию. В марте его доработают с учетом рекомендаций со стороны региональных комиссий, однако уже заявлено, что за основу будет взят закон о выборах президента РФ. В частности, избирателям дадут возможность проголосовать по месту фактического нахождения, а также досрочно.

«Речь идет не о том, чтобы закон о выборах президента приспособить к проведению этого общероссийского голосования, а провести саму процедуру голосования по аналогии с тем, как это происходит во время президентских выборов. То есть применить привычные для наших граждан, потенциальных участников голосования, избирательные участки, ящики для голосования и уже полюбившуюся технологию «Мобильный избиратель», QR-кодирование. Мы организуем голосование для маломобильных групп населения в труднодоступных местах», - ранее уточнила в интервью газете «Коммерсант» председатель Центризбиркома РФ Элла ПАМФИЛОВА, добавив, что при подведении итогов голосования будет обязательно применяться ГАС «Выборы».

Напомним, что с инициативой внести поправки в Конституцию РФ, изменив полномочия федеральных органов власти, президент выступил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию 15 января. Владимир Путин настаивает на том, чтобы перед вступлением в силу свое мнение относительно новой редакции Основного Закона выразили граждане России – в ходе общероссийского голосования. Его дата - среда, 22 апреля, которую объявят выходным днем.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.