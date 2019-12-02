Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунист не стал менять идею на деньги
Бюджет Владивостока на 2020 год не пострадал от бойкота заседаний гордумы фракцией КПРФ. 21 ноября финансовый план приняли в первом чтении. Зато от бойкота пострадал бюджет одного из «красных» депутатов - вице-спикера Думы Владивостока Геннадия КУЛИКОВА. Неисполнение им депутатских обязанностей закончилось лишением Куликова права на получение зарплаты.
Напомним, что вторая по численности (10 человек) фракция с октября бойкотирует заседания городской думы и ее комитетов, протестуя против отказа парламентского большинства включить нового депутата Сергея КУЩЕНКО в комитет по социальной политике и делам ветеранов. Обычно на заседание приходит руководитель фракции КПРФ Евгений ЛЯШЕНКО и еще один-два «красных» депутата, которые после озвучивания своей позиции покидают зал. Бойкот стал следствием указания со стороны Владивостокского горкома партии, который возглавляет депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ.
Пока отсутствие коммунистов к срывам заседаний или блокированию важных для города решений не приводило: из оставшихся 25 парламентариев на заседание приходит не менее 20 человек, что достаточно для принятия правовых актов. История в духе «пришли, сказали и ушли» вновь повторилась на внеочередном заседании думы Владивостока 21 ноября. Однако, если большинство «красных» депутатов работает на неосвобожденной основе и не получает зарплату из бюджета, то вице-спикеру думы Владивостока Геннадию Куликову было что терять.
Согласно действующему законодательству, право работать на неосвобожденной основе – то есть, получать зарплату - имеют только трое из 35 депутатов думы Владивостока, включая ее председателя. Список «счастливчиков» определяется решением думы. И когда в 2017 году должность одного из вице-спикеров отошла Геннадию Куликову, представитель КПРФ вместе с руководящим постом получил и зарплату из бюджета. Однако затянувшееся противостояние привело к тому, что коммунист, который во исполнение решения партии бойкотирует заседания, решил отказаться и от зарплаты. Соответствующее заявление депутаты удовлетворили на заседании 21 ноября.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Коммунист не стал менять идею на деньги
- Процент недоверия
- Бюджет социальной ответственности
- Депутаты в Приморье недосчитали свои доходы
- Зарплату приморскому депутату хотят урезать в два раза
- Поправки, обусловленные практикой
- Губернатор Приморья Олег Кожемяко сделал заявление
- Приморье избавляется от районов
- Обращения горожан, ставшие проектами
- Евгению Коржу дали второй шанс
Новости раздела
- В Приморье уходящему мэру повысили зарплату
- Коммунист не стал менять идею на деньги
- Процент недоверия
- Бюджет социальной ответственности
- Взял на перевоспитание
- Депутаты в Приморье недосчитали свои доходы
- Коржу дали еще пять лет
- Бронепоезд Андрея Ищенко отогнали на запасный путь
- "ЕР" не отдала оппозиции комитет в Думе Владивостока
- Приморский депутат выступил против увеличения пенсионного возраста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Sika пришла на Дальний Восток
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- Сахалин взял приморскую базу
- Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек
- Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"
- В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры
- Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
- Какой центр, такая и столица