www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Коммунист не стал менять идею на деньги

02 Декабря 2019, 11:20 | Приморье

Бюджет Владивостока на 2020 год не пострадал от бойкота заседаний гордумы фракцией КПРФ. 21 ноября финансовый план приняли в первом чтении. Зато от бойкота пострадал бюджет одного из «красных» депутатов - вице-спикера Думы Владивостока Геннадия КУЛИКОВА. Неисполнение им депутатских обязанностей закончилось лишением Куликова права на получение зарплаты.

Напомним, что вторая по численности (10 человек) фракция с октября бойкотирует заседания городской думы и ее комитетов, протестуя против отказа парламентского большинства включить нового депутата Сергея КУЩЕНКО в комитет по социальной политике и делам ветеранов. Обычно на заседание приходит руководитель фракции КПРФ Евгений ЛЯШЕНКО и еще один-два «красных» депутата, которые после озвучивания своей позиции покидают зал. Бойкот стал следствием указания со стороны Владивостокского горкома партии, который возглавляет депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ.

Пока отсутствие коммунистов к срывам заседаний или блокированию важных для города решений не приводило: из оставшихся 25 парламентариев на заседание приходит не менее 20 человек, что достаточно для принятия правовых актов. История в духе «пришли, сказали и ушли» вновь повторилась на внеочередном заседании думы Владивостока 21 ноября. Однако, если большинство «красных» депутатов работает на неосвобожденной основе и не получает зарплату из бюджета, то вице-спикеру думы Владивостока Геннадию Куликову было что терять.

Согласно действующему законодательству, право работать на неосвобожденной основе – то есть, получать зарплату - имеют только трое из 35 депутатов думы Владивостока, включая ее председателя. Список «счастливчиков» определяется решением думы. И когда в 2017 году должность одного из вице-спикеров отошла Геннадию Куликову, представитель КПРФ вместе с руководящим постом получил и зарплату из бюджета. Однако затянувшееся противостояние привело к тому, что коммунист, который во исполнение решения партии бойкотирует заседания, решил отказаться и от зарплаты. Соответствующее заявление депутаты удовлетворили на заседании 21 ноября.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: КПРФ  гордума 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]