Коммунист не стал менять идею на деньги

Бюджет Владивостока на 2020 год не пострадал от бойкота заседаний гордумы фракцией КПРФ. 21 ноября финансовый план приняли в первом чтении. Зато от бойкота пострадал бюджет одного из «красных» депутатов - вице-спикера Думы Владивостока Геннадия КУЛИКОВА. Неисполнение им депутатских обязанностей закончилось лишением Куликова права на получение зарплаты.

Напомним, что вторая по численности (10 человек) фракция с октября бойкотирует заседания городской думы и ее комитетов, протестуя против отказа парламентского большинства включить нового депутата Сергея КУЩЕНКО в комитет по социальной политике и делам ветеранов. Обычно на заседание приходит руководитель фракции КПРФ Евгений ЛЯШЕНКО и еще один-два «красных» депутата, которые после озвучивания своей позиции покидают зал. Бойкот стал следствием указания со стороны Владивостокского горкома партии, который возглавляет депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ.

Пока отсутствие коммунистов к срывам заседаний или блокированию важных для города решений не приводило: из оставшихся 25 парламентариев на заседание приходит не менее 20 человек, что достаточно для принятия правовых актов. История в духе «пришли, сказали и ушли» вновь повторилась на внеочередном заседании думы Владивостока 21 ноября. Однако, если большинство «красных» депутатов работает на неосвобожденной основе и не получает зарплату из бюджета, то вице-спикеру думы Владивостока Геннадию Куликову было что терять.

Согласно действующему законодательству, право работать на неосвобожденной основе – то есть, получать зарплату - имеют только трое из 35 депутатов думы Владивостока, включая ее председателя. Список «счастливчиков» определяется решением думы. И когда в 2017 году должность одного из вице-спикеров отошла Геннадию Куликову, представитель КПРФ вместе с руководящим постом получил и зарплату из бюджета. Однако затянувшееся противостояние привело к тому, что коммунист, который во исполнение решения партии бойкотирует заседания, решил отказаться и от зарплаты. Соответствующее заявление депутаты удовлетворили на заседании 21 ноября.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.