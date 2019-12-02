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В Приморье уходящему мэру повысили зарплату

02 Декабря 2019, 15:39 | Приморье

Несмотря на то что мэр проиграл в районном суде губернатору
края и будет отстранен от должности, принято решение
об увеличении его зарплаты на 16 тысяч рублей

27 ноября состоялось очередное заседание кавалеровской районной Думы. На нем рассмотрен вопрос о повышении зарплат мэру и спикеру, а также муниципальным служащим. Из 18 депутатов присутствовали 15, кворум был. Большинством голосов Дума приняла решение о повышении зарплат муниципальным служащим. Им повысят зарплату примерно на 40%. Хотя она у них и так не маленькая.

Принято также решение об увеличении на 16 тысяч зарплаты мэру и спикеру. Несмотря на то что мэр Сергей ГАВРИКОВ проиграл в районном суде губернатору края и будет отстранен от должности за неверное предоставление сведений о доходах. Впереди еще рассмотрение дела в краевом суде, но вряд ли краевой суд пойдет против губернатора. И мэру Гаврикову скоро придется покинуть свой пост. Спикер Александр ПЕТРОВ работает на неосвобожденной, но основе. Депутаты решили сделать Евгению ЗАВАРЗИНУ , заместителя спикера Думы, депутатом на освобожденной основе. Принято также решение о внесении изменений в устав района. Утверждено и положение о единовременной денежной выплате педагогам общеобразовательных учреждений МО. Внесены изменения в решение Думы МО о положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Принято решение о порядке направления проектов нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов Думы МО в прокуратуру района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

Решен вопрос о порядке выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим МО. Утвержден проект о прогнозном плане приватизации объектов муниципальной собственности МО на 2020 год.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Владимира БУХАРОВА.

 

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: губернатор  депутаты  приморье  Дальнегорск  мэр  суд  Дума  кавалерово  зарплата 



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