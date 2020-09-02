Красный закат

Довыборы в ЗС Приморья выявили кризис в стане приморской оппозиции

Приморское отделение КПРФ до сих пор не может прийти в себя после скандальных выборов 2018 года. Раскол в партии, вызванный действиями Андрея ИЩЕНКО в ходе губернаторской кампании и после нее, привел к тому, что на новых выборах коммунисты или выдвигают статистов, или делают ставку на мелких предпринимателей с неоднозначной репутацией.

Не секрет, что после принудительного изгнания Ищенко из рядов «красных», погоду в приморском отделении КПРФ определяет тандем краевых депутатов Артема САМСОНОВА и Анатолия ДОЛГАЧЕВА. Товарищи не первый год в политике и имеют большой опыт как уличной, так и парламентской борьбы. Что, безусловно, важно для того, чтобы сохранять симпатии части электората. Однако финансовые возможности партии с уходом состоятельного депутата-строителя сильно уменьшились: ни Самсонов, ни Долгачев, как истинные коммунисты, капиталов и предприятий за собой не имеют.

Все это не могло не отразиться на результатах приморских коммунистов в ходе последних избирательных кампаний. Ограниченные успехи на выборах депутатов в Уссурийске и в Надеждинском районе в 2019 были обеспечены, опять же, не мудростью партийного руководства. А выдвижением под личиной «красных» ряда предпринимателей, часть которых к тому же активно действует в составе несистемного объединения «Право народа». Чем дальше, тем больше риторика приморских коммунистов и методы ведения деятельности схожи с поведением сторонников Алексея НАВАЛЬНОГО. Достаточно сказать, что тот же Артем Самсонов недавно стал «гостем» на акции по «кормлению голубей» в поддержку митингов в Хабаровске, проведенной «несистемщиками» Владивостока.

При этом в легальном поле компартия этим летом по-прежнему не слишком активна. Так, на довыборах в Законодательное Собрание по округу №9 выдвинут известный своими симпатиями к Иосифу СТАЛИНУ комсомолец Максим ШИНКАРЕНКО. Судя по всему, ни руководство крайкома КПРФ, ни сам кандидат не намерены серьезно вкладываться в кампанию, полагая, что он уже участвовал в выборах по данному округу в 2016 году и, следовательно, должен запомниться публике. Иначе как объяснить, что работа штаба оппозиционного кандидата на территории пока незаметна? Неужели коммунисты вновь рассчитывают получить привычное второе место под привычные для себя и набившие оскомину крики о «тотальных фальсификациях»?

Ряд приморских СМИ и телеграм-каналов уже обратил внимание на эту особенность нынешнего предвыборного сезона. Появления новых спонсоров у приморских коммунистов пока не предвидится – да и кому захочется серьезно вкладываться в выборы, если любое отклонение от «генеральной линии» тут же будет жестко подавлено связкой Самсонов-Долгачев? А значит, ставка на проверенных, но небогатых партийных товарищей рискует стать основной и на предстоящих выборах в ЗС Приморья и Госдуму РФ в 2021 году. Альтернатива этому – откровенный эпатаж и провокации в адрес «партии власти». Но оценит ли все это приморский избиратель, «избалованный» прошлогодними выходками того же Ищенко?

На фото: Состояние партийного бюджета не позволяет приморским борцам с капитализмом проводить какие-то масштабные акции.

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Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.