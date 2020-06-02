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Тратить столько, сколько нужно
"Антивирусные" расходы вновь оказались в приоритете при корректировке бюджета Приморья на 2020 год
Увеличение ассигнований на здравоохранение и развитие дорожной инфраструктуры, предоставление новых мер социальной поддержки – таковы основные вопросы очередного заседания парламента Приморья, которое состоялось в минувшую среду, 27 мая. Как и все последние заседания, майская сессия Законодательного Собрания прошла в режиме видеоконференции.
Перед тем, как депутаты приступили к работе по повестке, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО выступил с традиционным отчетом о ситуации с распространением коронавируса в крае. Глава региона поблагодарил депутатский корпус за совместную работу по противодействию пандемии COVID-19 и преодолению ее негативных экономических последствий. В свою очередь, председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК подчеркнул, что на очередном заседании будет продолжено совершенствование региональных мер поддержки медицинских работников.
Расходы за счет Федерации
Краевые законодатели начали работу с корректировки бюджета Приморского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
- Предлагается увеличить доходы краевого бюджета почти на 1,5 млрд рублей; расходы - более чем на 2,2 млрд рублей, - отметил председатель ЗС ПК Александр Ролик.
Как уточнила председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА, увеличение доходов бюджета связано с поступлением федеральных средств и перераспределением средств внутри краевого бюджета, полученных за счет экономии по торгам и результатам экспертизы проектно-сметной документации. 701 млн рублей из дополнительно полученных доходов направят на оснащение (переоснащение) больничных коек для оказания помощи больным коронавирусом. Кроме того, на 107,9 млн рублей увеличатся расходы на осуществление стимулирующих выплат врачам, работающим с данной категорией пациентов.
Еще одна значимая статья поступлений – субсидии на развитие дорожной инфраструктуры Приморья в размере 589 млн рублей. Эти средства направят на строительство второй очереди автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный, добавив к ним 80,3 млн рублей в рамках софинансирования из краевого бюджета. На 124,7 млн рублей увеличены субсидии из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог в муниципалитетах согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края.
С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год составят: по доходам – 142,8 млрд рублей; по расходам – 166,1 млрд рублей; дефицит – 23,3 млрд рублей.
- Комитет рассмотрел внесенный губернатором проект закона в трех чтениях. Контрольно-счетной палатой представлено заключение: замечаний, препятствующих рассмотрению законопроекта, не отмечено. Комитетом принято решение согласиться с проектом закона и рекомендовать принять его в первом, втором и третьем чтениях, - озвучил позицию коллег по корректировке бюджета-2020 председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Большинство депутатов с рекомендацией профильного комитета согласились – за корректировку бюджета проголосовали 37 из 38 парламентариев, принявших участие в заседании.
«Квартирный вопрос» поможет решить государство
На протяжении последних полутора лет в Приморье принимаются решения, призванные снизить остроту жилищной проблемы. Не стала исключением и майская сессия ЗС Приморья: депутаты одобрили законопроекты, упрощающие покупку жилья для семей с детьми и наем жилья медицинскими работниками.
В частности, внесены изменения в закон «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края». По словам зампредседателя правительства ПК Елены БРОННИКОВОЙ, закон позволит расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Приморье. В него войдут семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, а также семьи с тремя и более детьми, живущие в аварийном жилфонде по договорам социального найма или такие же семьи, члены которых реализовали право на обеспечение жильем в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2025 годы.
Предложенный руководством региона законопроект был одобрен депутатами ЗС ПК в первом, втором и третьем чтениях. По предварительным расчетам, реализация новой меры поддержки граждан потребует из краевого бюджета дополнительно 36 млн рублей.
Кроме того, поддержку из региональной казны получат врачи, работающие во Владивостоке и вынужденные арендовать жилье. Как сообщила председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО, законопроект «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения» предусматривает увеличение размера компенсации расходов за наем жилья в размере фактически понесенных расходов, но не более 30 тысяч рублей в месяц, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, работающим во Владивостокском городском округе.
Ко второму чтению комитетом была подготовлена поправка, уточняющая вступление в силу отдельных положений закона. Поэтому в ходе майской сессии ЗС ПК депутаты поддержали важный для медиков законопроект с учетом данной поправки, сразу в трех чтениях. Новая мера поддержки распространит свое действие на период с 1 января 2020 года и будет действовать до 2024 года.
На фото: Онлайн-формат работы депутатов никак не сказывается на эффективности работы главного законодательного органа края.
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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