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В Думе Владивостока – очередная замена
Последние несколько месяцев выдались богатыми на замены среди муниципальных депутатов Владивостока. Осенью и зимой в гордуме появились новые представители КПРФ, Сергей КУЩЕНКО и Виктор КАМЕНЩИКОВ. Теперь ротацию проводит другая оппозиционная партия – ЛДПР.
Напомним, что по итогам состоявшихся в 2017 году выборов либерал-демократам удалось провести в городской парламент Владивостока двух депутатов-списочников. Мандаты получили координатор приморского отделения партии Василий ВАСИЛЬЕВ, возглавивший комитет по экономической политике и муниципальной собственности, и предприниматель Алексей ВИКДОРОВ, вошедший в комитет по социальной политике и делам ветеранов.
Полномочия Викдорова были досрочно прекращены коллегами в марте по собственному желанию депутата. Поскольку он избирался по партийному списку, следующим этапом стало решение партии о том, кому именно передать вакантный мандат. Так как в общей части списка ЛДПР на выборах-2017 «свободных» депутатов уже не осталось, мандат достался представителю территориальной группы №14, представительнице рекламного бизнеса Инне КОШЕЛЕВОЙ.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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