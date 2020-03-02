Два города в Приморье готовятся обновить власть

В них будет объявлен старт конкурсов на замещение должности глав

Состоявшаяся в конце февраля отставка главы Артемовского городского округа Александра АВДЕЕВА и назначение и.о. градоначальника Вячеслава КВОНА потребует проведения внеплановых конкурсов на замещение должности главы в Артеме и в Спасске-Дальнем. В АГО процесс формирования конкурсной комиссии должен завершиться во вторник, 3 марта.

Подготовка к «транзиту власти» в Артеме началась сразу после праздников, 25 февраля. На внеочередном заседании дума АГО определила половину состава конкурсной комиссии, которая в марте начнет рассматривать кандидатуры на пост мэра. Депутатский корпус в ней представят Зарина ФАРДЗИНОВА, Виктор КИРИЛЕНКО, Мария МАРКОВСКАЯ и Александр КОРНЕЕВ. В срок до 3 марта остальных четверых членов конкурсной комиссии должен назначить губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Предполагается, что конкурс на замещение должности главы в ближайшее время будет объявлен и в Спасске-Дальнем, мэром которого новый и.о. главы Артема Вячеслав Квон являлся с лета 2016 года. Пока же обязанности мэра Спасска будет исполнять Андрей БЕССОНОВ, ранее являвшийся заместителем градоначальника по вопросам ЖКХ. Отметим, что в 2016 году Бессонов, на тот момент – предприниматель, уже участвовал в конкурсе на замещение должности мэра города, но не был выбран конкурсной комиссией в качестве кандидата для голосования на думе.