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Два города в Приморье готовятся обновить власть
В них будет объявлен старт конкурсов на замещение должности глав
Состоявшаяся в конце февраля отставка главы Артемовского городского округа Александра АВДЕЕВА и назначение и.о. градоначальника Вячеслава КВОНА потребует проведения внеплановых конкурсов на замещение должности главы в Артеме и в Спасске-Дальнем. В АГО процесс формирования конкурсной комиссии должен завершиться во вторник, 3 марта.
Подготовка к «транзиту власти» в Артеме началась сразу после праздников, 25 февраля. На внеочередном заседании дума АГО определила половину состава конкурсной комиссии, которая в марте начнет рассматривать кандидатуры на пост мэра. Депутатский корпус в ней представят Зарина ФАРДЗИНОВА, Виктор КИРИЛЕНКО, Мария МАРКОВСКАЯ и Александр КОРНЕЕВ. В срок до 3 марта остальных четверых членов конкурсной комиссии должен назначить губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
Предполагается, что конкурс на замещение должности главы в ближайшее время будет объявлен и в Спасске-Дальнем, мэром которого новый и.о. главы Артема Вячеслав Квон являлся с лета 2016 года. Пока же обязанности мэра Спасска будет исполнять Андрей БЕССОНОВ, ранее являвшийся заместителем градоначальника по вопросам ЖКХ. Отметим, что в 2016 году Бессонов, на тот момент – предприниматель, уже участвовал в конкурсе на замещение должности мэра города, но не был выбран конкурсной комиссией в качестве кандидата для голосования на думе.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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