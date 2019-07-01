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Приморское краевое отделение "ОПОРЫ РОССИИ" объединило более 350 человек
В честь Дня Рождения Приморское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» получило торт от Народного правительства города Суйфэньхэ
26 июня исполнилось 13 лет Приморскому краевому отделению «ОПОРЫ РОССИИ», в честь которого прошел праздничный прием во владивостоксом клубе CUCKOO.
Традиционно, в числе приглашенных были первые лица законодательной и исполнительной власти Приморского края и города Владивостока, консулы иностранных государств, руководители крупнейших предприятий края.
С приветственным словом выступили Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виталий Гуменюк, врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, и.о. председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко, глава города Владивостока Олег Гуменюк, первый вице-мэр Народного правительства города Суйфэньхэ господин ЛИ СИНГО, депутат Думы города Владивостока Виктор Аблапов, уполномоченный по защите прав человека в Приморском крае Юрий Мельников, руководитель Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий, врио начальника ГУФСИН по Приморскому краю Иван Поддубный, врио заместителя начальника-начальника управления надзорной и профилактической работе МЧС по Приморскому краю Алексей Костенко и другие почетные гости.
В неформальной обстановке члены Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и гости знакомились, общались, решали деловые вопросы и просто отдыхали.
Напомним, что сейчас местные отделения «ОПОРЫ РОССИИ» открыты в Уссурийске, Находке, Партизанске, Хасанском районе, Партизанском районе, на очереди открытие местного отделения в городе Большой Камень и других городах и районах края. Всего же количество членов Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» уже более 350 человек.
Как отметил врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, за последние несколько лет в приморский филиал этой общественной организации «пришло очень много людей, которые имеют в крае важность и вес, что превратило его в реальный инструмент взаимодействия с властью, а не просто площадку для жалоб. Отчасти это подтверждает внутренний рейтинг этой организации, по которой местный филиал «Опоры России» занимает первое место в стране среди региональных отделений».
«Это социальный личностный лифт, который позволяет, придя с улицы через два года при удачном раскладе беседовать с президентом. Такого больше нигде нет. И в этом плане общественные организации хороши», - также подчеркнул он.
Данную мысль развил и директор Приморского инвестиционного агентства Дмитрий Ямщиков: «Опора России - одно из тех общественных бизнес-объединений, которые, мало того, что объединяют бизнесы, но еще и защищают их интересы, как на федеральном, так и региональном уровне. Предприниматели это знают, и количество пришедших на этот прием людей являет собой показатель того, что они реально люди чувствуют защиту, поддержку и опору».
Виталий Гуменюк, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» рассказал о том, что местная организация усиливает экспертную работу, участвует в законотворчестве. «В нашем отделении появилось много реально действующих комитетов, из которых можно отметить Комитеты по взаимодействию со службой судебных приставов, по международных отношений, а также Правовой центр защиты иностранных предпринимателей, в которой есть потребность у наших ближайших соседей, потому что взаимодействие по данному направлению наращивается», – отметил он.
Исполнительный директор Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Караваев также рассказал, что расширяется география филиала. «Буквально на днях мы презентуем новый офис отделения в Уссурийске и в скором времени ожидается его открытие в Большом Камне», - сказал он.
Стоит отметить уровень организации и открытость участников данного мероприятия. Здесь выступали как известные в городе музыканты, профессиональная певица Ляля Алексакова, так и члены самой «ОПОРЫ РОССИИ», которые выступали с песнями на русском и китайском языке. А «вишенкой на торте» данного мероприятия стал многоэтажный торт, подаренный администрацией города Суйфэньхэ в знак признательности руководству местного отделения за развитие международных бизнес-связей.
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