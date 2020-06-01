Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Правительстве Приморского края произошли новые кадровые назначения
В Приморье назначены новый министр строительства и глава краевого департамента по координации правоохранительной деятельности. Руководителей представил Губернатор Олег Кожемяко на рабочем совещании в понедельник, 1 июня.
Министерство строительства возглавит Виталий Блоцкий.
«До этого он работал заместителем министра строительства, заместителем министра ЖКХ. Виталий Иосифович прошел хорошую школу, всю службу от прораба, начального участка до генерального директора и руководителя подразделения, которое занимается обеспечением строительства. Будет заниматься вопросами организации строек, в том числе арендного жилья, ипотечного. Перед нами сейчас стоят большие задачи», – представил министра Олег Кожемяко.
Руководителем департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края назначен Анатолий Данилов.
«Анатолий Николаевич к нам переходит для усиления и укрепления работы», – отметил глава региона.
Оба руководителя уже приступили к исполнению своих обязанностей.
Досье "Золотого Рога":
Виталий Иосифович Блоцкий родился в 1968 году. В 1993 году закончил Ленинградское высшее инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии Комаровского по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». С 1987 по 1996 год проходил службу в Вооруженных Силах. С 1998 года до 2019 прошел путь от старшего прораба до руководителей предприятий строительной отрасли.
С мая 2019 по январь 2020 года – заместитель директора департамента/ министерства строительства Приморского края. С января 2020 по май 2020 года работал начальником отдела, заместителем главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Анатолий Николаевич Данилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Адмирала Невельского, в 2001 году – Дальневосточный государственный университет.
За время трудовой деятельности работал инженером, механиком, проходил военную службу по контракту. Имеет краевые награды.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- В Правительстве Приморья новые кадровые назначения
- В Правительстве Приморского края произошли новые кадровые назначения
- Нового мэра Артема определят в апреле
- Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
- Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром
- Новым министром здравоохранения Приморья стал "свой" человек в отрасли
- Наталья Соколова обрела новый статус
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В Приморье назначен новый вице-губернатор по информатизации и социальной сфере
- Мэр Владивостока продолжает кадровое обновление
Новости раздела
- В Правительстве Приморья новые кадровые назначения
- В Правительстве Приморского края произошли новые кадровые назначения
- "Двойники" Олега Кожемяко атаковали соцсети Приморья
- Женщину-судью могут наказать за букет цветов
- Дополнительные средства на борьбу с коронавирусом предусмотрели в бюджете Приморья
- Голосуй сердцем и мышью
- Приморцы поехали делать выборы на Камчатке
- Решать проблемы, не забывая о развитии города
- Наталья Набойченко: Степень закрытия экономики Приморья составила 15%
- Владимир Пивень вступил в должность главы Арсеньева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путина призвали отправить в отставку "завравшегося" министра
- Домик в глубинке становится не по карману
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- Голосуй сердцем и мышью
- Во Владивостоке продается квартира по цене "трёшки" около Кремля
- Офисный планктон оставили за дверью
- В центре Владивостока можно будет гулять вдоль моря
- На Камчатке начали выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки "Омега-3"
- Отчаявшийся бизнес просит защиты
- Covid подкрался незаметно