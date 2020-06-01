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В Правительстве Приморья новые кадровые назначения

01 Июня 2020, 12:12 | Приморье

В Приморье назначены новый министр строительства и глава краевого департамента по координации правоохранительной деятельности. Руководителей представил губернатор Олег Кожемяко на рабочем совещании в понедельник, 1 июня.

Министерство строительства возглавит Виталий Блоцкий.

«До этого он работал заместителем министра строительства, заместителем министра ЖКХ. Виталий Иосифович прошел хорошую школу, всю службу от прораба, начального участка до генерального директора и руководителя подразделения, которое занимается обеспечением строительства. Будет заниматься вопросами организации строек, в том числе арендного жилья, ипотечного. Перед нами сейчас стоят большие задачи», – представил министра Олег Кожемяко.

Руководителем департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края назначен Анатолий Данилов.

«Анатолий Николаевич к нам переходит для усиления и укрепления работы», – отметил глава региона.

Оба руководителя уже приступили к исполнению своих обязанностей.

Виталий Иосифович Блоцкий родился в 1968 году. В 1993 году закончил Ленинградское высшее инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии Комаровского по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». С 1987 по 1996 год проходил службу в Вооруженных Силах. С 1998 года до 2019 прошел путь от старшего прораба до руководителей предприятий строительной отрасли.

С мая 2019 по январь 2020 года – заместитель директора департамента/ министерства строительства Приморского края. С января 2020 по май 2020 года работал начальником отдела, заместителем главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Анатолий Николаевич Данилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Адмирала Невельского, в 2001 году – Дальневосточный государственный университет.

За время трудовой деятельности работал инженером, механиком, проходил военную службу по контракту. Имеет краевые награды.

Фото с сайта Правительства Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: кожемяко  правительство  назначения  суд  приморье  кадры 



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