Известная певица замахнулась на пост губернатора дальневосточного региона

По её словам, глава региона должен быть беспартийным

Певица и бывший кандидат в депутаты Госдумы Вика Цыганова заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Хабаровского края. По её словам, глава региона должен быть беспартийным.

Цыганова рассказала, что была знакома с арестованным бывшим главой края Сергеем Фургалом, и он пообещал ей «вместе поработать».

[Михаил] Дегтярёв, конечно, будет удовлетворять и центр, и партию, но лидеры должны быть беспартийными, — сказала Цыганова изданию «Подъём».

Она отметила, что женщине сложно наводить во власти порядок, однако она готова к этому. Также певица вспомнила, что её духовник называл её «губернатором», когда она ездила к нему за благословением перед выборами в Госдуму.

Напомним, что популярный в Америке чернокожий рэпер Канье Уэст заявил, что собирается штурмовать Белый дом. Но к его президентским амбициям раньше относились снисходительно. Однако теперь, на волне не стихающих выступлений под лозунгом «Черные жизни имеют значение», у Уэста неожиданно появился шанс действительно оставить свой след в избирательной кампании.