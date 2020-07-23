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Известная певица замахнулась на пост губернатора дальневосточного региона
По её словам, глава региона должен быть беспартийным
Певица и бывший кандидат в депутаты Госдумы Вика Цыганова заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Хабаровского края. По её словам, глава региона должен быть беспартийным.
Цыганова рассказала, что была знакома с арестованным бывшим главой края Сергеем Фургалом, и он пообещал ей «вместе поработать».
[Михаил] Дегтярёв, конечно, будет удовлетворять и центр, и партию, но лидеры должны быть беспартийными, — сказала Цыганова изданию «Подъём».
Она отметила, что женщине сложно наводить во власти порядок, однако она готова к этому. Также певица вспомнила, что её духовник называл её «губернатором», когда она ездила к нему за благословением перед выборами в Госдуму.
Напомним, что популярный в Америке чернокожий рэпер Канье Уэст заявил, что собирается штурмовать Белый дом. Но к его президентским амбициям раньше относились снисходительно. Однако теперь, на волне не стихающих выступлений под лозунгом «Черные жизни имеют значение», у Уэста неожиданно появился шанс действительно оставить свой след в избирательной кампании.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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