Эксперт прокомментировал назначение Дегтярёва от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края

Андрей Белоглазов: «Самое важное, что я вижу в этом назначении, – это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края»

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов считает, что Президент России Владимир Путин с уважением относится к выбору жителей Хабаровского края, и поэтому предложил должность главы региона представителю именно ЛДПР. Напомним, что арестованный и отставленный Сергей Фургал также был выдвиженцем этой партии.

По словам эксперта, сообщает ТАСС, сейчас перед новым руководителем края стоит большое количество серьёзных задач.

«Самое важное, что я вижу в этом назначении, – это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края, и поэтому предложил эту должность представителю той же партии, к которой относится Фургал – ЛДПР. Сегодня и в законодательной думе региона, и в городской думе большинство депутатов также – члены ЛДПР, и за них голосовали хабаровчане», - считает Андрей Белоглазов.

Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно однозначно сказать, что арест Сергея Фургала носит не политический, а криминальный характер.

«Иначе глава государства назначил бы в регион кандидатуру с другим политическим окрасом», - отметил он.

Представитель Общероссийского народного фронта добавил, что в настоящее время перед Михаилом Дегтярёвым стоит множество хозяйственных и технических задач. В том числе ему предстоит решать наболевшую проблему с ростом заражения коронавирусной инфекцией, подготовкой к отопительному сезону и другие.

«Из-за того, что в 2018 году регион ликвидировал должность вице-губернатора, последнюю неделю правительство Хабаровского края не могло полноценно работать, принимать решения, и назначение врио губернатора разрубило этот узел», - сказал эксперт.

Как сообщала газета «Золотой Рог», заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 21 июля представил в Хабаровске врио губернатора Михаила Дегтярева. А накануне Президент РФ подписал указ об увольнении губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

Фото РБК.