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Главного "расстригу" Хабаровского края Жириновский, похоже, спас от тюрьмы
Захара Синяговского, которого инсайдеры называли одним из главных организаторов и финансистов протестов «за Фургала», Жириновский забирает в Госдуму на место Дегтярёва
Заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов сегодня, 21 июля, представит в Хабаровске врио губернатора Михаила Дегтярева. В социальных сетях этот факт успели прокомментировать: дескать, действующему полпреду Юрию Трутневу эта кандидатура не по душе. Напомним, накануне Президент РФ подписал указ об увольнении губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Родился Михаил Дегтярев 10 июля 1981 года в городе Куйбышев (теперь Самара). Родителя - врачи, однако сын сначала с отличием закончил Самарский международный аэрокосмический лицей, а затем факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. Параллельно в этом вузе получил специальность менеджера. Следом окончил РАНХиГС.
Повышением уровня образования Михаил Дегтярев занимается до настоящего времени, совсем недавно получил степень доктора юридических наук. В 2021 году, как сообщают СМИ, он планирует полететь в космос в рамках российской программы осуществления частных полетов, осуществляемой компанией «КосмоКурс». Дегтярев записался в нее в качестве первого летчика–космонавта.
Политическая карьера нового главы региона началась в 2001 году, когда он вступил в популярное молодежное движение «Идущие вместе», затем преобразованное в «Наши». Михаил Дегтярев стал членом «Единой России» и в 2004 году избрался депутатом Самарской городской думы. Спустя год он вышел из рядом «ЕР» и вступил в ЛДПР. Он сразу стал личным помощник Владимира Жириновского.
С легкой руки нового шефа Дегтярев в 2007 году избрался в Самарскую областную думу, а в 2011 году, в 30-летнем возрасте, стал депутатом Госдумы шестого созыва. В ней он занимал должность зампредседателя комитета по науке и наукоемким технологиям. В думе седьмого созыва, куда он также прошел по спискам ЛДПР молодой политик возглавил комитет по спорту и делам молодежи. Дегтярев дважды баллотировался на пост мэра Москвы.
Михаил Дегтярев свободно владеет английским, женат, четверо детей.
Между тем, Владимир Вольфович стал главным бенефициаром хабаровских протестов. Он хочет снимать сливки и дальше, укрепляя влияние на берегах Амура.
Главного «расстригу» Хабаровска Захара Синяговского Жириновский, по всей видимости, хочет взять в Госдуму на место Дегтярева. Так он отблагодарит активиста за организацию митингов. А новому врио уже говорит, что делать:
«Первым делом Михаилу Владимировичу предстоит познакомиться с командой. Там уже сформированное правительство, 90% краевой думы - наши депутаты. Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы от Хабаровска, которому мы планируем передать освободившийся мандат.
Я бы советовал Михаилу Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве.
При этом мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик».
Судя по словам, в планах лидера ЛДПР сделать Дегтярева послушной марионеткой в своих руках. Такие же планы, и в этом не приходится сомневаться, и у администрации Президента. Чья возьмет, мы увидим в предстоящий до выборов год. Скучно в Хабаровском крае по-прежнему не будет.
Фото "Газета.Ru".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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