Хабаровский край, похоже, решено оставить за ЛДПР

Назначен врио губернатора региона, оставшегося без руководства

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы от партии ЛДПР, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев. Решение было принято в среду, 15 июля.

Ранее Дегтярева в ЛДПР называли одним из трех претендентов на пост Фургала. Другими кандидатами были председатель думского комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и еще один депутат Госдумы от Приморья Андрей Андрейченко. Дегтярев также был в числе пяти кандидатов, которых называл «Коммерсант». Другими вариантами были экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Инсайдеры URA.RU также утверждали, что кандидатура нового главы региона «многих удивит»: врио губернатора Хабаровского края не будет ни представителем местных элит, ни силовиком, как ожидали многие. По мнению политологов, новый лидер региона должен быть «кризис-менеджером, человеком рисковым и способным к нестандартным решениям».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября. А с 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора. Сам чиновник утверждает, что на него давили и требовали уйти в отставку.