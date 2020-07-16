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Хабаровский край, похоже, решено оставить за ЛДПР

16 Июля 2020, 10:57 | Хабаровск

Назначен врио губернатора региона, оставшегося без руководства

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы от партии ЛДПР, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев. Решение было принято в среду, 15 июля.

Ранее Дегтярева в ЛДПР называли одним из трех претендентов на пост Фургала. Другими кандидатами были председатель думского комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и еще один депутат Госдумы от Приморья Андрей Андрейченко. Дегтярев также был в числе пяти кандидатов, которых называл «Коммерсант». Другими вариантами были экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Инсайдеры URA.RU также утверждали, что кандидатура нового главы региона «многих удивит»: врио губернатора Хабаровского края не будет ни представителем местных элит, ни силовиком, как ожидали многие. По мнению политологов, новый лидер региона должен быть «кризис-менеджером, человеком рисковым и способным к нестандартным решениям».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября. А с 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора. Сам чиновник утверждает, что на него давили и требовали уйти в отставку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Фургал  протест  дегтярев  Хабаровск  ЛДПР 



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Комментарии

  • вольфович11:27, 16.07.2020#

    Всё!)))владимировна вольфовна кинула своего Фургала, а так громко кричал то!)))клоун.

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