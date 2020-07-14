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Политик из Приморья рассматривается в качестве кандидата на пост главы Хабаровского края

14 Июля 2020, 10:36 | Хабаровск

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры, рассказал Черкасов. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и депутат Госдумы из Приморья Андрей Андрейченко. «В данном случае речь идет о том, чтобы были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком кандидаты», — отметил Черкасов.

По данным газеты "Коммерсант", есть еще четыре потенциальных кандидата на пост нового руководителя Хабаровского края.

Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк (как писала газета, привлечь его к выборам в 2019 году пыталась «Единая Россия»), замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель - Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Газета со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что Фургала могут отправить в отставку до четверга, 16 июля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЛДПР  приморье  кандидаты  партии  Фургал  Хабаровск  политика  Андрейченко 



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