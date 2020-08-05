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Мишустина ждут в Хабаровске

05 Августа 2020, 13:02 | Хабаровск

В крае намечаются перестановки во власти - новых политиков представит премьер-министр

Во время поездки на Дальний Восток премьер Михаил Мишустин привезет из Москвы команду новых вице-губернаторов Хабаровского края, считает местный политолог Илдус Ярулин. В разговоре с URA.RU он пояснил, что через них глава российского правительства будет контролировать ситуацию в протестующем регионе.

В конце июля URA.RU сообщало, что в Хабаровске для решения региональных проблем ждут визита Михаила Мишустина. До него край уже посетили министр энергетики РФ Александр Новак и министр строительства РФ Владимир Якушев. 1 августа о запланированной поездке премьера на Дальний Восток также сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Сегодня информацию отчасти подтвердил telegram-канал «Пул №3»: «Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет».

Дальневосточный политолог Илдус Ярулин сообщил URA.RU, что в Хабаровском крае визит Мишустина по-прежнему считается реальным. Ожидается, что посещение региона не попадет в график премьера в том случае, если для проведения совещаний по ситуации в крае глава правительства выберет Владивосток — столицу Дальневосточного федерального округа.

«Ожидается, что Мишустин привезет с собой пару-тройку человек из Москвы, которые будут работать в команде [врио губернатора Хабаровского края] Михаила Дегтярева. Определенно должен быть представлен вице-губернатор по строительству. Он будет отвечать за связанные с отраслью нацпроекты. Неслучайно Дегтярев две недели ездил по всему Хабаровскому краю. Здесь много вопросов, которые можно решить только на уровне федерального центра, — ответил агентству Ярулин. — Мишустин сформирует команду, которая будет решать проблемы Дальнего Востока».

4 августа Михаил Дегтярев представил нового зампредседателя правительства по социальным вопросам. Им станет экс-начальник управления в Департаменте здравоохранения Москвы Евгений Никонов. Согласно сайту администрации Хабаровского края, свободными еще остаются должности первого вице-губернатора, вице-губернатора по вопросам строительства и заместителя по вопросам внутренней политики.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: дегтярев  Фургал  Москва  премьер-министр  губернатор  президент  мишустин 



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